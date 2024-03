Přípravu jsme zahájili koncem ledna, trénujeme na umělé trávě v Čelákovicích a Zápech. V únoru jsme přešli na systém jedenkrát umělka plus tréninky na trávě v Ostré.

Zahrnuli jste do zimního tréninkového drilu také soustředění?

Pětidenní soustředění jsme absolvovali na konci ledna v Horní Malé Úpě, kam jezdíme již několik let. Máme tam ideální podmínky jak na nabíraní fyzické kondice, tak na regeneraci, kde máme k dispozici wellness centrum s bazénem a saunami.

Co je hlavní náplní celé přípravy? Na co se nejvíce zaměřujete?

Dostáváme moc gólů, naopak na góly se strašně nadřeme, takže musíme zapracovat jak na ofenzivě, tak na defenzivě. Doma jsme ze sedmi zápasů vyválčili celé čtyři body za čtyři remízy, což nás zatím směřuje o soutěž níž. Musíme zabrat a zkusit s touto nelichotivou bilancí něco udělat a věřím, že je to v našich silách.

Kolik jste pro tým naplánovali přípravných zápasů a s kým?

Celkem jsme měli naplánovaných pět přípravných zápasů. Nakonec nám jeden ubyl, když nám zrušila zápas Hostouň B, která měla být na soustředění v Nymburce. Takže jsme zatím odehráli pouze jeden zápas s Bohemií Poděbrady B. Ještě nás čekají zápasy se Starou Boleslaví, Kostelcem nad Labem a generálka s Řepovem.

Co čekáte od přípravných zápasů vzhledem k síle a kvalitě soupeřů?

V přípravě nás nyní čekají soupeři od I.A třídy po lídra okresního přeboru, takže pro nás to jsou týmy, které by měly být na naší úrovni. Ale o tom to není, potřebujeme, abychom se v těchto utkáních dostali do herní pohody a tu si přenesli do mistrovských zápasů.

Kdo do týmu přišel, popřípadě koho zkoušíte nebo koho ještě chcete?

Hlavní změnu máme na pozici trenéra, kde jsme se dohodli s naším bývalým hráčem Láďou Dosedělem, s ním by nám měl pomoci na jaře jeho syn Ladislav Doseděl mladší. Dále přišel z Čelákovic Kratochvíl, a do přípravy se již po zranění zapojili Bílek s Manhartem. Pokračovat by u nás měl i Brynych ze Semic.

A kdo naopak kádr opustil?

Na odchodu z Ostré je Kadeřábek, jinak by měl kádr zůstat pohromadě.