Ostrá – Vlašim 1:3

„Bylo to utkání dvou rozdílných poločasů. V tom prvním nás Vlašim neskutečně točila, hrála opravdu velmi dobře a průběžný poločasový výsledek byl pro nás milosrdný. Do druhé půle jsme nastoupili s úplně jinou defenzivní taktikou, která na soupeře fungovala. Podle mého názoru jsme si ve druhé půli vytvořili i více gólových šancí než soupeř. Škoda, že se nám z některé z nich nepodařilo vyrovnat. Vlašim nám zasadila smrtící úder dvě minuty před koncem, kdy jsme hráli již na velké riziko vzadu s cílem pokusit se vyrovnat. I když jsme prohráli, bylo to se ctí. Hráčům bych rád poděkoval za jejich výkon, stejně tak našim fanouškům, kteří byli skvělí. Vlašimi gratuluji k vítězství a jejich hernímu projevu, který se mi velmi líbil,“ uvedl kouč Ostré Pavel Jícha.

Branky: 45. Hošťálek – 6. Blecha, 24. Dias (z PK), 88. Fotr. Rozhodčí: Cihlář. Bez karet. Diváci: 180. Poločas: 1:2.

Sport. sdružení Ostrá: Keller – Fingerhut, Moudrý, Hošťálek, Šimáček – Hudec, Knobloch, Vobořil (65. Novotný), Řezníček, Smetana (79. Bejda) – Mareš (46. Horák).