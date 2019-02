Kolín – Druhý zápas, druhé vítězství. To je bilance fotbalistů Ostré na kolínském zimním turnaji. Lídr krajské I.B třídy zdolal tříbrankovým rozdílem rezervu Čáslavi, která je účastníkem krajského přeboru a je zatím stoprocentní.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/František Hlas

OSTRÁ – ČÁSLAV B 3:0

Ostrá sice po celou dobu tahala za kratší konec, přesto nakonec brala tři body, když nastřílela tři góly.

„Byli jsme pot tlakem soupeře, dvacet minut jsme se nedostali za půlku. Soupeř ale neproměnil šance, dokonce trefil dvakrát tyč naší brány a my jsme před pauzou udeřili. I ve druhé půli do nás bušili, ale nám vyšly dva brejky," radoval se kouč Ostré Zdeněk Šmejkal. „Byla to pro nás opět hodně dobrá příprava, soupeř byl hodně silný, měl ve svém středu dost běhavých hráčů. Výsledek je trochu zkreslený," přiznal trenér vítězného mančaftu.

Gólově se prosadila nová akvizice týmu – útočník Ondřej Puk. Hráč, který oblékal na podzim dres poděbradské Bohemie, vstřelil dva góly svého mužstva.

Branky Ostré: O. Puk 2, M. Puk. Poločas: 1:0. Ostrá: Pokorný – Střecha (46. Verner), Birkuš, Štech, P. Moudrý – Čerych, T. Moudrý, Dozorec, Vavřík – O. Puk, M. Puk.

Tabulka

1. Nymburk ⋌4 3 0 1 16:8 9

2. Polepy ⋌4 3 0 1 11:9 9

3. Velim ⋌4 2 1 1 7:5 7

4. Ostrá ⋌2 2 0 0 4:0 6

5. Kolín U19 ⋌3 1 1 1 9:8 4

6. Čáslav B ⋌3 1 0 2 7:8 3

7. Luštěnice ⋌ 2 0 0 2 0:6 0

8. Poděbrady ⋌4 0 0 4 1:11 0