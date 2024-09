Ve 24. minutě prostě práskl do balonu a ten se zatřepetal v síti soupeře. „Byl to nádherný gól,“ smál se Tomáš Javorek. „Poslal jsem to tam z hranice šestnáctky. Dostal jsem to nalité a dal jsem to přes celou bránu za háčky. Taková klasika, jako dříve v Polepech,“ přidal střelec jediného gólu v utkání.

Také Jan Hlavatý, který na lavičce Sokolče zaskočil za nepřítomného kouče Murárika, jeho trefu popsal podobně. „Po dohrané standardní situaci dostal balon na hranici velkého vápna a zkušeně skóroval,“ hlesl Hlavatý.

Tomáš Javorek (v modrém)Sokoleč si vede od začátku sezony výborně, v dosavadních šesti duelech jednou remizovala, zbylých pět střetnutí vyhrála. Spolu s Mnichovým Hradištěm nasbírala šestnáct bodů. Bude to určitě jeden z favoritů na první místo tabulky. „Je to tak. Všechny zápasy chceme vyhrávat. Chtěli bychom soutěž vyhrát," řekl jasně Javorek.

Mužstvo hrálo ještě v minulé sezoně krajský přebor, letos ale vedení klubu přihlásilo „jen“ I.A třídu. „Já jsem chtěl ještě jeden rok hrát krajský přebor. Klub už ale nechtěl, asi z finančních důvodů. Byl jsem rozehraný, rok bych ještě dal. Takovou soutěž si už nikdy nezahraju,“ culil se jednačtyřicetiletý borec, který snad ani nestárne. Kde je jeho recept na fotbalovou dlouhověkost? „Makat, makat, makat. Pořád se udržuji, nevynechávám tréninky. A člověk musí mít fotbal rád, to je základ. Dnešní mládež tomu nedává tolik, co jsme tomu dávali a dáváme my,“ má jasno Javorek.

Nad jeho fyzickým fondem se pozastavil i Hlavatý. „Je až obdivuhodné, v jaké kondici se tento velezkušený hráč umí udržovat,“ řekl asistent trenéra Sokolče.

Jeho kariéra je hodně bohatá. Zahrál si třetí ligu, v ní vsítil jeden gól. To bylo za Příbram. Právě za tehdejší Marilu hrál od starších žáků po starší dorost. Měl výborně našlápnuto do nejvyšších pater. „Jenže pak jsem udělal blbost a šel jsem do příbramského Spartaku. A tím byl konec vrcholového fotbalu,“ uvědomuje si Javorek. „Udělal jsem chybu a výš už jsem se nedostal. A to jsem v polovině sezony odcházel jako nejlepší střelec dorostenecké ligy,“ zavzpomínal na mládežnické roky.

Na hřištích se potkal s řadou výborných fotbalistů. Nejvíce mu sedlo v tomto ohledu angažmá v Polepech. „Určitě jsem si nejvíce rozuměl s klukama v Polepech. Kmoch, Slezák a další, to byl nejlepší tým, za který jsem hrál. Byli jsme věkově stejní. V Polepech jsem zažil to, co člověk jen tak nezažije. Měli jsme tam výbornou partu,“ uvedl odchovanec Nového Knína, kterého ale fotbalově vychovala podle jeho slov Příbram.

V pomyslném zápisníčku má mnoho fotbalových adres v regionu. Polepy, Bohemia Poděbrady, Kutná Hora, Suchdol, Kolín. V srdci mu nejvíce zůstaly zmíněné Polepy, které prožívaly pohádkové období. „Tam jsem zažil postupy od I.B třídy až do divize,“ řekl ofenzivní fotbalista. „Byla to krásná jízda, na to nikdy v životě nezapomenu,“ dodal Tomáš Javorek.