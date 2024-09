Za měsíc mu bude už dvaačtyřicet let, ale do starého železa rozhodně nepatří.…

Mnoho let pracujete u fotbalové mládeže. Stále vás to naplňuje?

No otázkou je, co je mnoho. Vzhledem k tomu, že už „kroutím“ třicátou sezonu, tak mi to přijde jako věčnost (smích). Teď vážně, ano naplňuje. Jinak bych to nemohl dělat. Někdy je to lehčí, někdy ne. Tak to prostě ve fotbale chodí. Po celou dobu říkám, že mládež je pro mě, na rozdíl od dospělého fotbalu, to pravé a určitě to tak zatím zůstane.

Někdy není snadné s malými caparty vyjít. Jak to zvládáte vy a jaký máte recept na to, aby děti poslouchaly?

Myslím si, že mám velkou výhodu ve zkušenostech a praktických dovednostech, které jsem za tu dobu získal. Taky se člověk musí pořád udržovat co se týká vzdělání. Ale určitě mohu říct, že záleží na tom, jak děti zaujmete. Když je dokážete vtáhnout do hry a soutěží, tak je to potom jednodušší a mnohdy ani nechtějí z tréninku odejít.

Máte raději trénování s nejmladšími kategoriemi nebo s těmi staršími jako třeba dorost. Tam už jsou kluci, kteří přece jen více vnímají a naslouchají…

Prošel jsem si opakovaně všechny mládežnické kategorie a nemůžu jednoznačně na tuto otázku odpovědět. Záleží na úhlu pohledu. Každá kategorie má svoje kouzlo. Každá vyžaduje něco jiného.

Kromě to, že jste klubovým trenérem, jste také Grassroots trenérem mládeže Okresního fotbalového svazu v Nymburce. Co vaše funkce obnáší?

V portfoliu mám přes padesát druhů činností, které musí GTM OFS zvládnout. Je zbytečné o většině z nich mluvit. Vyberu jenom ty stěžejní, hlavní nejdůležitější: ukázkové tréninkové jednotky v klubech pro všechny mládežnické kategorie, ukázkové hodiny tělesné výchovy v základních školách a mateřských školách, vzdělávání trenérů a učitelů, mládežnické výběry OFS, mládežnické turnaje OFS a FAČR.

Proč jste se rozhodl tuto funkci vykonávat?

Myslím si, že se tenkrát sešlo více věcí najednou. Jednak jsem to bral jako výzvu a příležitost se dál jako trenér rozvíjet, potom možnost předávat svoje dlouholeté zkušenosti, podílet se na rozvoji mládežnického fotbalu na našem okrese. Určitě bych našel ještě další důvody.

Je o vaše účinkování na trénincích klubů na okrese velký zájem?

Obecně ano. Jsou kluby, kam jezdím v rámci spolupráce dlouhodobě a jsou kluby, ve kterých jsem byl jednou nebo vůbec. Nikam se necpu. Kde je o moji pomoc zájem, tam jedu. Ke všem přistupuji stejně. Ale uvedu jeden příklad: jezdím do jednoho klubu pravidelně už delší dobu a najednou mužstvo z toho klubu vyhraje svoji kategorii. Spolupracujeme také na náborech. Najednou mají na hřišti dětí jako smetí a obsažené všechny věkové kategorie. Trenéři se ptají a chtějí další tréninky. Naopak v jiném klubu jsem prakticky nikdy nebyl. Kouknu se na jejich poslední utkání a zjistím, že jeden hráč dal v tom utkání tři góly. Toho hráče znám osobně a vím, že minimálně tři roky nebyl na hřišti. Tak mu píšu jestli se vrátil k fotbalu a on mi odpoví že ne, že byl celý den na turnaji v plážovém volejbale. Zvláštní přístup že? Není klub jako klub a není trenér jako trenér.

Spolupracujete také se základními školami a školkami. Jak tato spolupráce vypadá?

Jedná se hlavně o ZŠ a MŠ, kde se jedná o ukázkové hodiny TV. Přijedu, udělám hodinu tělocviku, vysvětlím, proč a jak jednotlivá cvičení děláme apod. Ale např. u ZŠ TGM v Poděbradech a MŠ v Poděbradech spolupracujeme i na dalších projektech, jako jsou např. sportovní dny nebo fotbalový turnaj pro školky.

Fotbal jste sám hrál, kde se vám dařilo a líbilo nejvíce?

Pořád mám v srdci svůj mateřský klub Sokol Lovčice. Tam jsem s fotbalem začínal, vyrostl a prožil úžasné roky. Měli jsme tenkrát skvělou partu a určitě to byl základ všeho. Mám tam spoustu kamarádů, spolu jsme vyrůstali, spolu jsme hráli fotbal, spolu jsme lumpačili (smích). Samozřejmě jsou tam také ti, kteří mě k fotbalu přivedli a vychovali. Nemůžu jmenovat všechny, ale určitě mezi ně patří dva Václavové. Václav Zezulka a Václav Jilemnický, dále Petr Hlásek a samozřejmě můj táta, který mě k fotbalu přivedl a hřiště v Lovčicích seká dodnes. A to mu bylo 78 let a má umělou kyčel. Už jsem mu několikrát říkal: „že se na to nevykašleš“ (smích). Je to prostě fotbalový blázen no. Sakra jestli to nebude dědičné (smích). No a v Bohemii Poděbradech jsem už přes dvacet let. To je druhá srdcovka.

Jaký je váš největší fotbalový úspěch?

Těžko říct. Jako hráč rád vzpomínám na dobu, kdy jsme v Lovčicích postoupili do okresního přeboru. To byla velká událost (smích). Trenérských úspěchů je více. Třeba postup s dorostem FK Bohemia Poděbrady do divize. V poslední době úspěchy s výběry OFS, kdy se pravidelně účastníme krajských finále. V ročníku 2022 - 2023 jsme vyhráli s výběry OFS všechny mládežnické kategorie v rámci kraje a s výběrem U12 nám o jeden gól uniklo republikové finále. Dostal jsem možnost pracovat i u výběru SKFS U17 v rámci „Memoriálu Josefa Šurala“, což je celorepubliková soutěž. Ze třech dosavadních ročníků jme jednou skončili třetí a dvakrát jsme republiku vyhráli. V minulém soutěžním ročníku jsme s kategorií U13 Bohemie Poděbrady vyhráli krajský přebor a zúročili jsme tak dlouhodobou koncepční tréninkovou práci. Myslím si, že to stačí (smích).