Jednatřicetiletý Peterka prodělal už pět operací svých kolen. Pokaždé se ale dokázal na trávník vrátit a pokaždé to bylo v hodně krátké době. „Neřekl bych, že jsem úplně stoprocentně zpět. Bohužel to byla už pátá operace kolen a opravdu doufám, že poslední. Návrat to byl hodně těžký,“ přiznal urostlý útočník sokolečského týmu. „V lednu jsem prodělal kompletní rekonstrukci menisku a v březnu plastiku předního křížového vazu. Nejsem žádný mladík, proto rekonvalescence nebyla a není jako ve dvaceti,“ uvedla Osobnost Deníku.

Mnoho hráčů by si už řeklo, že je čas s fotbalem skončit. „Musím říct, že letos poprvé jsem nad ukončením fotbalové kariéry začal vážně přemýšlet a už jsem dával dohromady seznam kamarádů, se kterými bych to chtěl ´oslavit´. A bude to velké,“ usmál se muž, který pracuje u armády České republiky.

Nastupuje navzdory tomu, že koleno není stále úplně v pořádku. „Pořád s tím kolenem bojuju a ani zdaleka nejsem ve formě jako před zraněním. Nicméně se snažím na každý víkend připravit, abych byl užitečný pro tým, ale i tak stále docházím na fyzioterapie a snažím se alespoň třikrát týdně cvičit,“ řekl milovník italských těstovin.

Každopádně se opět vrátil ve velkém stylu, na svém kontě má už osm přesných zásahů. A to naskočil až v průběhu podzimu. „Na jednu stranu jsem spokojený s počtem přesných zásahů, ale na druhou stranu fyzicky, fotbalově a ani v hlavě to není takové, jak bych si to představoval. Proto na sobě budu muset přes zimní pauzu pořádně zapracovat s bramborovým salátem a řízkem v ruce,“ zasmál se Peterka.

Jemu osobně to tam padá, mužstvu se daří. Co víc si přát… „Kdybychom na kontě měli o šest bodů více z našich promarněných derby s Poříčany a Velimí, tak by byla jak v kabině, tak ve vedení maximální spokojenost. Z mého pohledu ale hrajeme pořád o špici krajského přeboru a to je to, kam Sokoleč patří a chce být,“ podotkl fotbalista, který rád shlédne filmy S tebou mě baví svět, Pelíšky, nebo seriál Narcos.

Prošel velké množství klubů, přesto dokázal vybrat jeden, kde se cítil nejlépe a kde zažil své nejlepší fotbalové sezony. „Těch týmů bylo opravdu dost. Kdybych to bral tak, kde jsem se cítil nejlépe fotbalově a v nejlepší formě, tak určitě poděbradská Bohemia. Byl jsem tam v nejlepších fotbalových letech od pětadvaceti do třiceti let, dal spousty gólů, postoupil do krajského přeboru a zažil nejlepšího trenéra Oldu Abrháma, který fotbalem opravdu žil. Nicméně odchod z Poděbrad nebyl úplně nejpříjemnější a pořád to v sobě trochu mám,“ zavzpomínal na poněkud nepříjemné období po přestupu do Sokolče. „V Sokolči jsou na druhou stranu opravdu nejlepší a nejvěrnější fanoušci, kteří s námi jezdí i na venkovní zápasy v hojném počtu a za to jim musím poděkovat,“ řekl jednatřicetiletý kanonýr.

Co považuje za vrchol své bohaté kariéry? „Vrchol mé kariéry? Neřekl bych, že jsem nějakého úspěchu nebo vrcholu dosáhl. S pár týmy se mi podařilo postoupit a snad jsem svými góly udělal radost několika fanouškům,“ věří urostlý forvard, mezi jehož záliby patří práce na domě a zahradě.

Zahrál si také s řadou výborných fotbalistů. „Bylo jich opravdu mnoho. V divizních Živanicích jsem hrál s Radkem Gorolem, který byl opravdu výborný fotbalista nebo taky Dominik Veselý z Kolína. Každopádně mi fotbal dal spoustu celoživotních kamarádů jako je Tomáš Svoboda, Petr Malý, Radek Kulhánek, Tomáš Kubánek a řada dalších. Přes to všechno si nejvíce cením toho, že jsem si na začátku své fotbalové kariéry mohl zahrát se svým tátou v krajském přeboru,“ dodal Matěj Peterka.