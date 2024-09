Dát šest gólů a ještě na krajské úrovni, to není jen tak. Ovšem Pařízek už takový pocit zná. „Už je to ale dost dlouho, asi pět let. To jsme hráli ještě okresní přebor a dal jsem také šest branek,“ vzpomněl si autor šesti tref do sítě Pátku. A před třemi lety dal čtyři góly v jednom utkání. Místo gólmana rozený kanonýr. „Občas to takhle ujede,“ zasmál se čtyřiatřicetiletý kondiční trenér.

Dvě branky přidal z pokutových kopů. Ale není to tak, že by k penaltě nechtěl nikoho jiného pustit. „Spíš jsme se s klukama domluvili. Přestali mi jít trestné kopy, tak jsem je přenechal jiným a já teď kopu penalty. Dokud je budu proměňovat, budu je zahrávat já. Taková je domluva,“ uvedl Pařízek.

Tak trochu tím vlastně zastínil své spoluhráče, kteří dříve kopali nejvyšší ligu. Klimpl ani Poláček mu to prý ale za zlé neměli. „Určitě se nezlobili. Ale zrovna jsme novelizovali sazebník pokut, takže mě to bude asi něco stát. Tomáš Poláček měl také radost, protože si dal také gól,“ culil se Pařízek, kterého placení do kasy rozhodně nemine. „Přiznám se, že nevím, kolik to bude. Hodně jsme sazebník obnovili, kluci budou dávat zápisné a já se bojím, že to nějaká tisícovka bude,“ přidal.

Pochvala přišla ihned po utkání od šéfa klubu Jana Lebdušky. „Byl to jednoznačně zápas jednoho hráče. Skvělý Pařízek byl prostě neudržitelný a navíc nesmírně efektivní. Byla to jeho one man show. Šest gólů v jednom zápase. No bude to mít drahé,“ vtipkoval dobře naložený předseda jíkevského klubu. Sám střelec pak ještě dostal panáka. „Celkově to ale bylo fajn, bylo to z naší strany dobré. I když jsme se nesešli v dobrém počtu, nasadili jsme dobrou taktiku a zvládli jsme to,“ těšilo Pařízka.

Prohlédněte si fotogalerii z utkání Jíkev - Pátek (7:4)

Pohled na tabulku skupiny C je pro Jíkevské momentálně více než příjemný. Tým je po čtyřech výhrách a jedné porážce v čele. „Ale postup? To asi ne. Chceme vyhrát každý zápas, ale není to naše ambice. Chceme si to užívat a když se sejdeme, vypadá naše hra hezky. O postup ale nejde,“ podotkla čerstvá Osobnost Deníku.

Na kontě má nyní jedenáct přesných zásahů, před tímto kolem jich bylo pět, stejně jako má další jíkevský borec Maroš Klimpl. „Podobně jsme začali v minulé sezoně, došlo ale jen na nějaké hecování, kdo bude lepší. A sázka mezi námi? Žádná není. Ale je to dobrý námět,“ dodal se smíchem Pavel Pařízek.