Šoufek zůstal pro poslední zápas letošního roku jen mezi náhradníky. Jenže útočník Kubelka se v šesté minutě zranil a kouč Šmidrkal ukázal právě na tohoto borce. A měl hodně šťastnou ruku. Ofenzivní hráč se mu odvděčil náramně, už během prvního poločasu nastřílel hattrick a přiblížil své barvy k zisku tří bodů. První gól dal už po třech minutách svého pobytu na hrací ploše, druhý gól na sebe nenechal dlouho čekat, přišel za další čtyři minuty. „Ta první trefa mě nakopla. Když jsem nastupoval, nečekal jsem, že se dostanu do šance tak rychle. Ale byl jsem za to rád. Celý mančaft šlapal perfektně a hlavně jsme to zvládli jako tým,“ vyprávěl Patrik Šoufek, který si vybavil svůj poslední hattrick. „Bylo to asi před třemi roky v dorostu Městce,“ hlesl dvacetiletý fotbalista.

Pokladník mu také hned vyměřil „zasloužený trest“. „Před zápasem jsem měl v pokutách nulu, teď tam hned naběhlo pět stovek,“ usmíval se fanoušek plzeňské Viktorie.

Jeho tým je rozjetý, v poločase soutěže skupině C kraluje o devět bodů před Jíkví s dvanácti výhrami a jedinou porážkou. „Zatím je to úspěšná sezona. Ale jsme teprve v polovině, ještě není konec. Myslím, že takovou sezonu u nás nikdo nečekal,“ uvedl muž, který se živí jako řidič zásobující autoservisy náhradními díly.

Po jeho boku nastupují hráči, kteří toho mají dost za sebou a vedle kterých může nabírat velké zkušenosti. „Kluci byli rádi, gratulovali mi. Byli rádi, že mi to tam padlo. Střelecky se mi nedařilo, i když jsem se do šancí dostával. Teď na konci sezony jsem to snad prolomil,“ řekl autor pěti podzimních tref, který dělal své první fotbalové krůčky právě v Městci. „K fotbalu mě přivedli pan Semirád, který v Městci trénoval mládež a pak také pan Langr, rovněž trenér mládeže,“ podotkl Šoufek, jenž strávil několik mládežnických sezon v Novém Bydžově. „Na to vzpomínám jenom v dobrém. Toto angažmá mi dalo všechny základy fotbalu, všechno jsem se naučil tam. Na dálku jim všem chci tímto poděkovat, vzpomínám na to moc rád,“ přidal.

A co vyšší soutěž, lákala by mladého hráče? „Vyšší soutěž bych si asi rád zkusil, ale poslední dobou jsem na to už tak trochu rezignoval. Ale když se daří, tak jako teď nám, tak by to zase lákalo. Třeba krajský přebor nebo divizi, to by bylo fajn,“ dodal Patrik Šoufek.

Třeba se nyní po sezoně dočká alespoň I.A třídy v dresu Městce Králové, tým má k postupu parádně našlápnuto.