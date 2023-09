Jediný gól utkání padl v 8. minutě a dal jej Martin Grospič. Pak se pro domácí táhly minuty hodně pomalu. „Bylo to hodně dlouhé,“ oddechl si kouč Rožďalovic, který předtím působil na Slovanu Poděbrady jako kouč dorostu. „Celkem jsme odehráli obstojně první poločas, to ještě bylo docela vyrovnané a do ničeho jsme soupeře nepustili. My jsme tam dokonce měli nějaké zajímavé situace i šance. Druhou půli jsme totálně vypnuli a hrálo se na jednu bránu,“ přiznal kouč.

Tomu se i přes výhru nad favoritem start do sezony vůbec nezamlouvá. „Spokojeni rozhodně nejsme. Poztráceli jsme spoustu bodů. V Plaňanech jsme zachránili na poslední chvíli zlatý bod, se Semicemi jsme vedli o dva góly a prohráli a o gól jsme padli i v Jestřabí Lhotě. A další tři body jsme ztratili v Paběnicích,“ vypočítával bodové ztráty rožďalovický kormidelník.

I.B třída: Městci derby výsledkově nesedlo, Rožďalovice rozjásal Grospič

Sezona bude ještě dlouhá a náročná, to si jistě uvědomují i na Trnavanu. Jaké jsou ale cíle mužstva? „Jednoznačně záchrana. Rožďalovice zažily postup, pak hned pád a teď zase postup. Teď jsme v I.B třídě a byli bychom rádi, kdybychom tuto soutěž uhájili. Ale bude to hodně složité, padat bude hodně týmů,“ uvědomuje si Budka, který prošel řadou klubů jako hráč i jako trenér. „Co se týče hráčské kariéry, to už je dlouhá řádka let. Moje srdce ale patří Kostelní Lhotě, kde jsem strávil i většinu trenérské kariéry. V Rožďalovicích jsem krátce, navíc jsem přišel týden před startem sezony. Takže u týmu jde stále o sehrávání v průběhu sezony. Je tady ale super parta,“ přidal devětatřicetiletý kouč.

Jeho tým táhne především Martin Grospič, spolu s Janem Kočím z Vykáně nejlepší střelec soutěže. Rožďalovický fotbalista má na kontě už devět přesných zásahů. A to má Trnavan na kontě jen sedm bodů. „Rozhodně je to tahoun mužstva. To je hráč, který nepotřebuje nic říkat a ví, co má na hřišti dělat. Navíc dal v každém zápase gól,“ chválil svěřence trenér Oldřich Budka.