Jeho nemoc nebyla taková, že by jej nepustila do zápasu. A to bylo pro hostující Polaban jen a jen dobře. „Jen rýma. Ale nemohl jsem kvůli tomu tolik běhat,“ uvedl Vacík. Hlavní je, že míč uklidil na správné místo určení. Třikrát!

Odchovanec Hrubého Jeseníku, který bydlí v Oskořínku, strávil v minulosti v nymburském Polabanu tři sezony jako mládežník. Od žáků po mladší dorost. Pak změnil dres a působil v Meteoru Praha. Před rokem v létě se vrátil do míst, kde už to znal. A v klubu je mu dobře. „Máme tady hodně mladou partu, takže se tady cítím velice dobře. Všichni si rozumíme, je to tady super,“ uvedl před rokem fotbalista, který díky třem brankám do sítě Čelákovic získal titul Kanonýr Deníku. „Vzpomínám si na to. Je to opravdu rok a bylo to Čelákovicím,“ potvrdil nymburský útočník.

Skóre utkání v Lysé nad Labem otevřel minutu před poločasem. A jeho branka lahodila oku diváka. „Vacík se hezky prosadil, když viděl špatné postavení gólmana a přehodil ho z větší vzdálenosti,“ popsal úvodní gól mače v pozápasovém hodnocení trenér nymburského celku Ondřej Murárik.

„Bylo to trochu z dálky, gólman byl venku z brány. Ale spíše jsem ho obstřelil. Každopádně to byl první zápis v utkání, do té doby jsme se střelecky trápili,“ přiznal autor hattricku.

Na svém kontě má v právě probíhajícím ročníku I.A třídy osm přesných zásahů. „Konečně mi tam něco spadlo. Ale čekal jsem, že gólů bude trochu víc. Ale jde to. Raději bych ale své góly rozložil do více utkání, to bych byl spokojenější,“ podotkl student SOŠ a SOU v Nymburce.

Polabanu se nedaří podle představ. Patří mu desátá pozice s osmnácti body. „Určitě jsme si to představovali lepší, chtěli jsme hrát o postup. Stále to ale není ztracené, na první tým máme ztrátu jen devět bodů. Doufám, že z posledních dvou utkání získáme šest bodů,“ přidal fanoušek pražské Sparty a Realu Madrid.

Přestože jeho tým vyhrál zcela jednoznačně 4:0, podle mladíčka Polabanu to tak snadné utkání nebylo. „Nebyl to rozhodně lehký zápas. Hlavně kvůli těžkému terénu. Navíc jsem byl nemocný jako při minulém hattricku. Asi bych měl být nemocný každý zápas,“ usmál se Vacík, který rozebírá fotbal především doma s rodiči. Ti jezdí na každý jeho zápas. „S tátou u večeře to rozebereme. Naši jezdí i ven, ještě nevynechali zápas,“ dodal devatenáctiletý fotbalista Polabanu Nymburk.