Třicetiletý fotbalista musel hodně zapátrat v paměti, kdy se mu podobný kousek povedl naposledy. „No už to nějaká doba bude. Myslím, že tak tři roky,“ zamyslel se Michal Káninský, který bude muset přispět do hráčské pokladny. „Do kabiny něco půjde. Částku ale zatím nevím, to nechávám na pokladníkovi Vorlovi, který si pokaždé vymyslí jinou taxu,“ smál se fotbalista, mezi jehož záliby patří rodina, turistika a sport. „Dali jsme jedenáct gólů, takže už muselo být něco hned po zápase. Měli jsme z toho radost,“ přidal.

Na svém kontě má po pěti odehraných kolech už sedm přesných zásahů. „S tím jsem naprosto spokojený,“ hlesl muž, který rád shlédne nějakou komedii a rád si poslechne rockovou muziku. Ale že by myslel na korunu krále střelců v soutěži, s tím na něj nechoďte. „Takhle nepřemýšlím, to by se mi určitě nedařilo. Teď nám to jde jako týmu, dáváme hodně gólů a dáváme je všichni,“ těší kanonýra Velenic.

Výsledek 11:3 z posledního zápasu je naprosto jednoznačný, ale v poločase byl stav nerozhodný 3:3. „Co se pak stalo? Soupeř odpadl a nám to začalo lepit. V prvním poločase se kopaly tři penalty, dvě Kněžice a jednu my. Bylo to takové divočejší. Nám to tam začalo ve druhém poločase padat,“ zaradoval se autor čtyř víkendových gólů.

Jeho tým přišel v 58. minutě o vyloučeného Martina Jizbu, pak ale nastřílely Velenice v deseti ještě pět branek. „To bude asi tím, že Martin odešel,“ rýpl si se smíchem do spoluhráče Káninský. „Od té doby nám to tam pěkně padalo.“

Dříve dostával nabídky každou chvíli, nyní už to podle jeho slov neplatí. „Nabídky už nechodí. Už to pominulo. Moje priority jsou jiné, hlavně rodina. S klukama se soustředíme na vesnický fotbal, aby nás to bavilo a abychom si vždycky po zápase zašli společně na nějaké to pivko,“ dodal velenický fotbalista Michal Káninský, který posledního května oslavil třicáté narozeniny.