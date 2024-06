V posledním zápase sezony rozhodlo mužstvo Polabanu Nymburk o tom, že nesestoupilo. V posledním zápase bylo potřeba udělat poslední krok. „Prvotně po zápase to byla úleva, protože ten tlak poslední týdny byl veliký a nebylo to jednoduché. Ale chtěl bych kluky pochválit, jak k tomu přistoupili a že jsme to společně zvládli. Večer to byla potom už jen čistá radost,“ smál se po náročné sezoně Michal Daněk, který nastoupil do několika utkání také jako kapitán.

Se svými spoluhráči prožili náročnou sezonu. „Nejtěžší na tom bylo, že hodně často jsme tahali za kratší konec. Hráli jsme dobré zápasy, ale body nám to nepřineslo, tudíž to nepomohlo ani psychice. Dalším problémem bylo, že během sezony vypadlo hodně hráčů z důvodu zranění, či z jiných příčin a nemohli jsme být konzistentní a mít zdravou konkurenci. Je to takový pomyslný zdvižený prst pro hráče i vedení klubu, aby k takové situaci již nedošlo, protože Polaban patří určitě do jiných vod tabulky,“ je přesvědčený devětadvacetiletý fotbalista nymburského celku.

Právě on zařídil výhru nad Čáslaví jedinou brankou, kterou dal z pokutového kopu za bezbrankového stavu. „Před samotnou penaltou jsem nervózní nebyl, věděl jsem, kam chci kopat a podařilo se. Zpětně, co jsem se dozvěděl, byli nervózní spíše rodiny a fanoušci, kteří nás přijeli podpořit. V době kopu se snad všichni dívali do lesa,“ zasmál se výrobce nábytku.

V sezoně kopal několik penalt. Většinu z nich proměnil, jednu však také zahodil. „V jarní části po prvním kole mě určil trenér Murárik, a povedlo se mi jich hned několik proměnit. Důležitou penaltu proti Mělníku jsem ale neproměnil, tak jsem rád, že jsem to mohl klukům a klubu vrátit v posledním kole,“ podotkl muž, který si pochutná na všem sladkém.

Jen několik sezona nazpátky svoji kariéru na čas přerušil, fotbal šel stranou. „Začalo to v roce 2019 zraněním kolene po dobré letní přípravě. Když jsem pomýšlel na návrat na trávník, tak to zhatil pro změnu Covid, následně se nám narodilo dítě a do toho pracovní povinnosti. Priority byly v tu chvíli trochu jinde, s tím nebyla ani chuť na fotbal,“ přiznal defenzivní fotbalista Polabanu.

Jenže pak mu začal fotbal chybět a zase se vrátil. „V době té pauzy mi jeden člověk řekl, že už to pak nepůjde vrátit, že ten nejlepší fotbalový věk promarním a je škoda na to jednou smutně vzpomínat. Tak jsem se následně s touto myšlenkou a zprávami od kluků, ať si jdu zase kopnout, vrátil na hřiště. Zpětně ničeho nelituji, pomohlo mi to do budoucna. Jsem teď více hladovější po dobrém výkonu, po gólech, po úspěchu,“ má jasno Daněk.

Polaban má dost mladý kádr. Kdo je hlavním „kápem“ v kabině? „Velké slovo v kabině má určitě jeden ze služebně starších, kapitán Vojta Herčík společně s Michalem Kotkem, který byl i přes své zranění oporou mužstva v náročném konci sezony. V několika málo případech si k tomu řeknu i něco j,“ prozradila čerstvá Osobnost Deníku.

Nyní je čas dovolené a odpočinku. „Budu se věnovat rodině, neměla to se mnou poslední týdny jednoduché. Musím to rodině vynahradit společnou dovolenou, na což se moc těším. Nabereme nové síly a za pár týdnů od znovu,“ dodal Michal Daněk.