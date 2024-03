Dát tři góly v jednom zápase, to se nepoštěstí každý den. „Navíc je to můj první hattrick mezi dospělými. Já jsem sbíral góly po jednom, maximálně po dvou. Takže jsem rád, že jsem dal hattrick, jsem za něj šťastný,“ byl evidentně spokojený Michal Chramosta, kterého rozhodně nerozladilo to, že bude muset přispět do hráčské kasy. „To jsem slyšel hned po zápase. Ale kolik to konkrétně bude, to ještě nevím. Každopádně jsem s tím počítal. Důležité není, kdo ty góly dá, teď to vyšlo na mě. Hlavně že jsme získali tři body,“ culil se autor tří tref.