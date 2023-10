Jeho gól padl po rychlém brejku. „Akce začala na naší polovině, kdy náš střední záložník odebral míč soupeři. Následovala přihrávka do lajny, rychlá sklepávačka na Martínka a vzniklo přečíslení dva na jednoho. Pak už jen Martínek šikovně přihrál mně a já skóroval,“ popsal svoji trefu rychlonohý forvard.

V takových šancích se ocitá dost často, ale celkem pravidelně se stává, že to gólem neskončí. „Tak je pravda, že mi občas podobné akce nevyjdou. Je to možná střetem myšlenek nebo zbrklostí. Ale jsem rád, že v důležitých utkáních dokážu tyto šance proměnit,“ podotkl odchovanec Třech Dvorů na Kolínsku.

Minulé derby se Slovanem bylo extrémně vyhrocené, teď už to takové nebylo. „Taky mi to tak přišlo. Minule jsme měli velké neshody s rozhodčími, tentokrát to tak nebylo. Tak je možné, že to bylo i tím,“ zamyslel se milovník filmů Marvel Universe, Star Wars a Pán prstenů.

Vládcem Poděbrad je Bohemia. Slovan skolil jediným gólem derby Novák

Přesto i tentokrát utrpěl po jednom hlavičkovém souboji krvavý šrám na hlavě. Stejně jako v minulém utkání. Jenže to musel do nemocnice, teď to spravilo rychlé ošetření na střídačce. „Byl jsem velice naštvaný, jelikož mi to udělal ten samý hráč, který mě zranil minulou sezonu. Nevím, jestli ho to baví, ale jestli ano, měl by uvažovat nad změnou sportu,“ řekl učitel tělesné výchovy na Klasickém Gymnáziu v Modřanech.

Dal jsi sice vítězný gól, s týmem mohl slavit tři body. Ale dílčí porážku musel přijmout. Při sázce s kolegou z útoku Ondřejem Martínkem prohrál. Oba mají vzájemnou dohodu, že gól je za jeden bod, asistence za bod a půl. V tomto směru tak byl úspěšnější Martínek. „Je to tak, ale Ondra si to tentokrát za tu přihrávku zaslouží, udělal to parádně. Jsem rád, že se našimi sázkami motivujeme a nejsme sobečtí při střílení gólů,“ zdůraznil týmového ducha borec, který má rád další míčové sporty, hraní počítačových her a cestování.

Vítězství v takovém derby je třeba také řádně oslavit. „Já jsem byl s klukama akorát na společném obědě a pak jsem měl ještě nějaké povinnosti, takže jsem nemohl zůstat. Ale kluci to určitě pořádně oslavili a slavit ještě nějakou chvíli budeme,“ usmíval se Matěj Novák.