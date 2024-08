„Čtyři góly v jednom utkání jsem dlouho nedal,“ usmíval se pětadvacetiletý rychlík Bohemie Poděbrady Matěj Novák. „Měl jsem trošku štěstí, všechno mi vyšlo. Co jsem vystřelil, to mi spadlo do brány. Třeba poslední gól jsem dal brankáři mezi nohama, to bylo velké štěstíčko,“ přiznal forvard poděbradského celku.

Nyní si na něm jistě smlsne pokladník týmu. „Bude tam asi sazba jako za hattrick,“ podotkl fotbalista, který sklidil i pochvalu od spoluhráčů. „Od kluků jsem pochvalu dostal, ale trenér mi řekl, že od toho jsem na hřišti,“ usmál se Novák.

Právě hrající trenér Bohemie Tomáš Kubánek vypíchl jeho přednosti. „To je jednoznačně rychlost. A taky zbrklost,“ rýpl si do spoluhráče a podřízeného se smíchem Kubánek. „Spoluhráči říkají, že co se odkopne na rohový praporek, Matěj to doběhne. A udělá z toho šanci, tu si dokáže vytvořit z ničeho. Třeba ale jeho třetí gól byl moc hezký, to mělo kvalitu,“ pochválil útočníka kouč poděbradského mužstva. „Zato v prvním poločase zvolil zakončení bodlem, pak šel sám na gólmana, a nedal. Mohl dát klidně sedm gólů,“ zasmál se Kubánek. „Snad se mu teď nestane, že nedá dalších šest kol góla,“ podotkl trenér, který vyzdvihl Novákův význam v kolektivu. „Je to skvělý kluk do party. S Kubou Králíkem jsou jediní přespolní, ale Matěj je u nás už dlouho, takže ho bereme jako našeho,“ dodal Tomáš Kubánek.

Váhu má rovněž slovo kapitána. A také on mluví o svém spoluhráči jen v superlativech. „Matěj je super kluk do kabiny. Je pro každou srandu a především je silný při rozlučkách a na zápisných,“ práskl na spoluhráče Ondřej Hněvsa.

Novák je hodně gólový, ale také dokáže zahodit neuvěřitelné. „To je pravda. Šancí někdy potřebuje dost a dost. Ale je pro nás vepředu hodně důležitý, pro každou obranu je nepříjemný svou velkou rychlostí. To zažívám na tréninku na vlastní kůži. A také souboje s ním hodně bolí,“ uvedl kapitán poděbradské Bohemie.