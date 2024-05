Jeho rychlost nahání obranám soupeřů hrůzu. Góly dávat umí, jen mu to tam nyní prostě nepadá. „Nemám formu,“ usmál se Novák. „Spoluhráči mi to nedávají před prázdnou bránu. Tak prostě nahrávám já jim,“ rýpl si v žertu do svých parťáků na hřišti. „Na jaře mi to tolik nejde,“ přešel hned na vážnou notu.

Matěj Novák (v bílém) Za A mužstvo v zápase I.A třídy nastoupit o víkendu nemohl kvůli vyloučení z minulého kola. Tak se šel provětrat za béčko. A větral hlavně kostomlatskou obranu, do sítě se trefil pětkrát. „Nejsem si jistý, kdy se mi tohle povedlo naposledy. Myslím, že to bylo proti Kutné Hoře v mém prvním roce v Poděbradech. To bylo v krajském přeboru," zamyslel se útočník. „Teď jsem si šel zahrát za béčko, abych se zase střelecky nastartoval."

Na jaře také vynechal čtyři mistrovské zápasy kvůli červeným kartám. Za první vyloučení dostal stopku na tři utkání, pak na jedno. Za zlého hráče se ale nepovažuje. „Obě červené karty byly spíše nešťastné. Zlý hráč určitě nejsem,“ podotkl pětadvacetiletý hráč Bohemie.

Bohemia Poděbrady je v tabulce krajské I.A třídy na třetím místě, což je hodně lichotivá bilance. „Jsme rádi, že dokážeme hrát to, co jsme si řekli. Kombinačně s rozehrávkou už od gólmana. To se nám daří. Na druhou stranu možná kvůli tomu nedávám tolik gólů, nedostáváme balony za obranu jako dříve,“ culil se Novák, který měl v minulosti dohodu s kolegou z útoku Ondřejem Martínkem, kdo bude v zápase lepší. Půl bodu měli za gól, bod za gólovou přihrávku. A kdo prohrál, obdržel od toho druhého něco k pití po utkání. „Naše domluva stále platí. Jenže já jsem nějaké zápasy nehrál, Ondra je zraněný, takže jsme se na hřišti moc nepotkali,“ zasmál se autor pěti víkendových tref. „Ale jednou jsem už na jaře pití kupoval, kdy dal Ondra vítězný gól s Bousovem,“ přidal Novák.

Do Poděbrad na tréninky a zápasy dojíždí odchovanec Třech Dvorů z Prahy, kde momentálně bydlí. „Ale je to v pohodě. Na víkendy stejně jezdím domů,“ hlesl hráč poděbradského celku, který si chce do konce soutěže svoji třetí příčku v tabulce udržet. Do konce sezony zbývají čtyři kola a Bohemia má šestibodový náskok na čtvrtý Slovan Poděbrady. „Chceme skončit do třetího místa. Věřím, že něco uhrajeme teď v sobotu s prvními Psáry a udržíme si domácí neporazitelnost. A zbytek dohrajeme vítězně. To by bylo ideální,“ dodal Matěj Novák.