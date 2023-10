Na kontě má v právě probíhajícím ročníku už devět přesných zásahů. To je pro něj ale málo. „Spokojený s tím nejsem. Měl jsem spoustu dalších šancí, které jsem zahodil. Branek mohlo být klidně jednou tolik,“ práskl na sebe rychlonohý ofenzivní fotbalista. Ten by byl rád na konci soutěžního ročníku nejlepším kanonýrem soutěže. „Chtěl bych to vyhrát. Ale musí se mi vyhýbat zranění.“

V minulé sezoně byl koruně krále střelců hodně blízko, o nejlepšího kanonýra I.A třídy bojoval do posledního kola. Koruna mu utekla o jediný gól. „Je to tak, minule jsem prohrál o gól. Rozhodovalo se v posledním kole a dokonce ve vzájemném utkání,“ zavzpomínal Martínek. Bylo to zajímavé. Martínek i Azilinon z postupujícího Poříčí nad Sázavou měli na kontě shodně jednadvacet gólů. Vzájemný souboj obou týmů vyhrálo Poříčí 6:3, kdy dal poděbradský Martínek dvě branky a domácí střelec tři. Tu poslední v závěrečné minutě. „Nepodpořili mě spoluhráči,“ žertoval fanoušek Slavie, v civilním povolání fyzioterapeut.

S kolegou z útoku Matějem Novákem mají uzavřenou zajímavou sázku. Už z loňské sezony. Za asistenci si oba připisují jeden a půl bodu, to samé za získanou penaltu. Za gól je to jen bod. „Znamená to, že asistence je cennější. A kdo vyhraje, kupuje tomu druhému limonádu nebo nějaký jiný nápoj,“ prozradil Martínek, který vymýšlí pro sebe i kamarády zajímavé výzvy. Před dvěma lety jel s partou kamarádů na kole z Poděbrad do Itálie, Slovinska a Chorvatska k moři. Ujeli přes tisíc kilometrů. V zimě pak absolvoval s jinou skupinou devadesátikilometrový Vasův běh na lyžích. „Jizerskou padesátku jsem dal několikrát, tak to chtělo změnu,“ uvedl sportovec z Poděbrad, který už se může těšit na další dřinu. „S Lukášem Hruškou (kamarád a fotbalista Sokolče) pojedeme do Itálie na běžky, kde nás čeká osmdesát kilometrů. Takže si nedáme pokoj,“ smál se fotbalista Bohemie.

V sobotu dopoledne čeká jeho tým městské derby na trávníku Slovanu. To minulé bylo pořádně vyhrocené, Matěj Novák dokonce skončil po úderu do hlavy na šití v nemocnici. „Já očekávám, že to bude podobné jako minule. Zbytečně vyhrocené,“ dodal Ondřej Martínek.