Střelecká forma se ho drží jako klíště. Deset branek v sedmi zápasech v právě probíhající sezoně mluví za vše. Gól v každém zápase, to je skvostná vizitka. „Daří se. Víc bych v tom nehledal. Zatím to tam padá a forma se mě drží. Za což jsem samozřejmě rád,“ culil se Grospič, který takový start do sezony v podání nováčka z Rožďalovic ani nečekal. „Já osobně jsem to čekal horší. Jsme na tom líp, než se čekalo. Trenér přišel až týden před začátkem mistrovských zápasů, takže nebylo moc času na společnou přípravu. A je to mnohem lepší a stále se to lepší,“ přidal třicetiletý fotbalista. Jeho týmu patří ve vyrovnané tabulce sedmá pozice s rovnými deseti body za tři výhry a jednu remízu.

Momentálně je nejlepším kanonýrem skupiny C s deseti přesnými zásahy. Na korunu krále střelců ale rozhodně nemyslí. „Tak na tohle jsem nemyslel nikdy. Nebyl jsem nikdy ten, co dává góly a ani jsem nehrával v útoku. Pro mě je nejdůležitější výkon a výsledek týmu. Na nejlepší střelce asi myslí jiní útočníci,“ podotkl operátor výroby, který bydlí v Rožďalovicích, kde s partnerkou vychovávají pětiletou dcerku a dvouletého chlapečka.

OKRES: Lídr z Křince napravil zaváhání, Všejany poprvé zvítězily

Prošel mnoha regionálními kluby. Nosil dres Polabanu Nymburk, Pátku, Bohemie Poděbrady, Polep nebo Sadské. „Nejlepší to bylo na Bohemii Poděbrady a v Pátku. Tam mě to jednoznačně bavilo nejvíc. Co se týče party i fotbalu. Takže bych zmínil tyto dva kluby,“ uvedl fanoušek Sparty Praha a Realu Madrid, který je odchovancem Polabanu Nymburk.

Martin Grospič dal o sobě vědět celé republice. Dal gól v televizním utkání v projektu České televize, když s Bohemií Poděbrady vyhráli 2:1 ve Velimi před skvělou návštěvou. Jeho trefa rozhodla, navíc byla parádní. Míč napálil z ostrého úhlu do šibenice na přední tyč, gólman Svoboda byl bez šance. „Určitě si to někdy pustím, je to dokonce nedávno. Na to se nezapomíná. Kdo takový gól dá, rád si ho pustí,“ dodal Martin Grospič, který mezi své záliby zahrnul hlavně rodinu, se kterou tráví hodně času.