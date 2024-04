Tři branky dal během chviličky, hosté se asi nestačili divit. „Už je to asi dlouho, co jsem dal hattrick,“ usmíval se Maroš Čech. Je to ale zásluha všech hráčů. Hráli jsme týmově a mě se zadařilo,“ přidal ofenzivní fotbalista Všechlap.

Nakonec nezůstalo jen u tří zásahů, bylo jich nakonec celkem pět. „Pět gólů v jednom utkání jsem určitě ještě nikdy nedal. Možná někdy jako mládežník. Ale to už si nepamatuji,“ řekl hráč, který si vyslechl také slova chvály od spoluhráčů. „Kluci byli rádi, potěšilo to všechny. Jsem rád, že mi to tam padá. Doufám, že se posuneme výš. Pochvala ale patří všem, všichni hráči se o výhru zasloužili,“ nenechal slávu jen na sobě fanoušek Realu Madrid.

Kromě toho, že jej spoluhráči chválili, už se také dozvěděl, že ho bude jeho gólové počínání něco stát. „To je jasné,“ zasmál se Čech. „Hned po zápase už mi to hlásili.“

Poslední sezony strávil Maroš Čech v Plaňanech s přestávkami ve Strakách, kam si odskočil. V zimě přestoupil právě do Všechlap, kde o něj stáli už delší dobu. „V Plaňanech to nebylo špatné. Hrají ale vyšší soutěž a už to chtělo více trénovat. Já jsem to často nestíhal kvůli práci, takže jsem pak dostával méně šancí. Takže jsem přestoupil,“ řekl muž, který se do Nymburka přistěhoval před deseti lety ze Slovenska a fotbal začal hrát za Krchleby.

Takže přišel přesun. „Hlavní důvod byl ten, že jsem chtěl hrát. Jsem mladý a nechtěl jsem sedět pět let na střídačce. Tady hraju, mám to kousek a také stihnu tréninky,“ vyprávěl fotbalista, který bydlí v nedalekém Nymburce.

Není v kádru Všechlap tak dlouho, přesto vypozoroval, kdo má v kabině hlavní slovo. „Přece trenér, to je jasné. Navíc je jako hrající. Ten má hlavní slovo a je to dobré. Klobouček dolů,“ dodal pětadvacetiletý fotbalista Maroš Čech, kterému se střelecky daří. Včetně přípravných utkání už dal přes dvacet gólů.