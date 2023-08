To by jistě mrzelo funkcionáře Čechie. „Lukáš hrál po delší době a byl fantastický,“ pochvaloval si manažer Vykáně Václav Bryndza.

Každopádně v Ostré vystřelil Lukáš Jarolím svému týmu bod za remízu 2:2. „Bylo to příjemné. Ale pro mě je horší, že mě bolí ta noha. Musím zvážit, zda půjdu ještě hrát, jestli to stojí za to,“ zopakoval veterán v dresu Čechie. „Spíš se půjdu jen tak proběhnout, na hraní už to asi není,“ podotkl syn slavného slávistického hráče a trenéra Karla Jarolíma.

OKRES: Milovice srazily ambiciózní Krchleby, venku vyhrál jen Křinec

Kádr Vykáně doznal v přípravě mnoha změn. Jarolím se tak musel vítat s řadou nových borců. „Jsou tam i kluci, které znám. Je ale pravda, že asi půlku týmu jsem neznal,“ přiznal sedmačtyřicetiletý trenér třetiligových Přepeří.

Kromě profesionální kariéry a zahraničních angažmá ve Francii, Německu a Itálii pamatuje také na „zlaté“ časy fotbalu v malé vísce Vykáň. Čechie se prokousala až mezi divizní celky. „V té době tady bylo velice dobré mužstvo. Postoupili jsme z I.B třídy až do divize. Na tuto soutěž to ale nebylo připravené a hned se sestoupilo. Góly jsme dávali, ale hodně jsme jich dostávali,“ zavzpomínal na úspěšné sezony Vykáně Jarolím, který hrál v týmu i po boku svého bratra Davida, také bývalého ligového hráče. „Po mé profesionální kariéře to bylo příjemné angažmá,“ přidal Lukáš Jarolím.

A jaké budou ambice Vykáně v letošní sezoně, která bude kvůli snížení počtu I.B tříd zřejmě dost napínavá? „Myslím, že to bude jako dřív. Hrát třeba I.B nebo I.A třídu, aby nebyly problémy se záchranou. Za mě by taková I.A třída klubu stačila,“ dodal Lukáš Jarolím.