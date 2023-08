Tři branky mu nestačily, k nim přidal ještě dvě asistence. Což je další bonus. „Je to tak. Jsem rád, ale důležité je vítězství celého týmu,“ přidala nová akvizice poděbradského Slovanu, která byla hned po zápase v kabině upozorněna, že jeho gólový počin neunikne pokladníkovi. „Už mi něco takového říkali. Počítám s tím, že mě to bude něco stát,“ usmál se Kořínek.

Góly se od něj prostě čekají. V minulém fotbalovém ročníku byl hodně úspěšný, devatenáct branek v divizi je více než dost. Jaká meta by jej lákala v sezoně o dvě patra níž? „Vždycky jdu do každého zápasu s tím, abych dal alespoň jeden gól. Kdyby se to povedlo, bylo by to fajn,“ přeje si za dva týdny devětadvacetiletý fotbalista.

Slovan Poděbrady na úvod naděloval, parádně se předvedl novic Kořínek

Je v nejlepším fotbalovém věku, přesto přestoupil do mužstva, které hraje o dvě soutěže níž. „Může se zdát, že je to škoda. Já jsem ale udělal nějaký krok v osobním životě a podnikání, a hrát divizi je hodně náročné. Takhle jsem se prostě rozhodl. Účel je, abych se fotbalem nadále bavil, je to můj koníček. Pročistím si hlavu a spojím tak příjemné s užitečným,“ uvedl autor víkendového hattricku.

Co si tedy od nového angažmá slibuje? „Ve Slovanu jsou vyšší ambice, třeba si zahrát vyšší soutěž. A to mě imponovalo. Budu hrát za kvalitní tým a věřím, že si zahrajeme dobrý fotbal,“ podotkl Kořínek, který po utkání sklidil pochvalu. „Nějak hromadně jsme pochvalu dostali. Hlavně za druhou půli, v níž jsme dominovali. Po prvním kole musíme být spokojeni, byl to týmový výkon, který nás dovedl ke třem bodům,“ dodal ofenzivní fotbalista Slovanu Vratislav Kořínek.