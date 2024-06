Slouží mu zdraví, fotbal ho baví a naplňuje. Strávil u něj celý život, ničeho ale ani zdaleka nelituje. „Začal jsme u nás s fotbalem ve dvaasedmdesátém roce, kdy jsme založili dorost. Hráli jsme asi tři roky, pak jsem začal spolu s ostatními hrát za seletický A tým. U fotbalu jsem už padesát dva let,“ uvedl Jaroslav Kulhánek, který si své kulatiny náležitě užil. Oslava se konala v rámci mistrovského zápasu. „Hrála tady hudba už od 15 hodin. Pak se sedělo do ranních pěti hodin,“ uvedl oslavenec. „Kluci mi promítali na plátně vzkazy od různých hráčů nebo funkcionářů, bylo to příjemné. Dokonce jsem dostal od okresního svazu čestné uznání. Toho si hodně vážím. Jsem rád, že někdo ocenil moji práci,“ pokračoval funkcionář, kterému přišlo pogratuloval okolo dvou set lidí. A to už něco znamená.

Jaroslav Kulhánek ze Seletic oslavil osmdesátiny Předsedu seletického oddílu dělá dlouhých dvaapadesát let, dvaadvacet let je členem okresního fotbalového svazu v Nymburce. „Ještě mě nevyhodili," usmál se čerstvý osmdesátník. „Už tam ale měli být mladší. Baví mě život, baví mě fotbal, baví mě starat se o něj a snad tomu mám ještě co dát," věří Kulhánek.

Právě s výběry OFS zažil parádní úspěchy. „Loni jsme třeba vyhráli přebor, mám z toho radost. Kamkoli jedu, tam mě kluci poznávají a je to příjemné,“ těší bafuňáře, jenž má odehrálo v klubu svého srdce dvě stě padesát zápasů a skončil v devětatřiceti letech. „Od té doby dělám funkcionáře a pořád mě to baví,“ podotkl, muž který patřil také do obecního zastupitelstva nebo mezi hasiče. „Prostě život na vesnici.“

Nyní se rád baví fotbalem v Seleticích, přestože mužstvo hraje nejnižší soutěž. „Mladí ale mají chuť hrát a já asi díky tomu také nestárnu,“ culil se Kulhánek. „Dali jsme tady dohromady tým, který to baví. Není to o tom jenom vyhrávat, ale hlavně o partě. Kluci chtějí vyhrávat a to mě těší. Jsou zde mladí i starší a pro mě je to radost. Dokonce jdou kluci i rádi na brigádu, což dříve nebývalo,“ těší člena výboru fotbalového klubu. „Hrajeme pro radost, nechci, aby byly emoce. Snad mě kluci mají rádi a já ještě nikam neutíkám,“ uvedl oslavenec. „Jak můžu, jedu na fotbal. Pokud jsem zrovna nebyl v nemocnici, musel jsem být o víkendu na fotbale.“

Tomu dělají radost také vnuci Lukáš a Jiří. Kromě toho, že mu uspořádali takovou oslavu, zahráli si oba ve vyšší soutěži a z toho má jejich děda radost. „Jiřík hrál v Kolíně v dorostu, Lukáš pak v Nymburce. „To období jsem si moc užil, měl jsem z toho radost,“ dodal osmdesátiletý Jaroslav Kulhánek.