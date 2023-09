V posledním zápase se musel vyrovnat s obrovskou absencí hráčů, mluvil o jedenácti lidech. To je dost netradiční. „Nemá cenu tady všechny absence jmenovat a vysvětlovat důvody. Bylo by to počtení k ranní kávě, druhé, třetí… Je to bohužel daň za soutěž, která se hraje. Moc dobře si uvědomuji, že nejsme profesionálové a nemůžeme jít na krev. Máme rodiny, ty mají svoje potřeby. Jsou tady pracovní povinnosti, zdravotní komplikace a podobně. Teď už se tomu směju, ale v sobotu dopoledne jsem měl k dispozici sedm hráčů A týmu, dva B týmu a zbytek byli dorostenci, kteří by měli v nohách svůj zápas z dopoledne. Dovoluji si tvrdit, že tohle potkat půlku týmů ze soutěže, tak ani neodjedou na zápas,“ vyprávěl dnes už s úsměvem Šmidrkal. „Abych se vrátil k otázce – nezažil. Tohle snad nezažila ani Sparta v dobách největší zdravotní krize,“ žertoval třiatřicetiletý kouč.

Zatím jeho družina šetří se střílením branek. V kolonce vstřelených gólů má číslo šest. „Je jasné, že to vypadá, že dáváme málo branek. Ale pojďme si říct, jací soupeři proti nám stáli. Jíkev, Velim a Pečky mají velkou kvalitu. Hlavně zápas s Velimí byl krásný. Hrálo se v obrovském tempu a diváci v Městci o tomto zápase mluvili ještě týden po skončení. Doufám, že tohle je hlavní důvod, proč dáváme menší počet branek,“ podotkl Šmidrkal.

Jeho tým vyhrál pokaždé 2:1. Kdyby to takhle bylo do konce sezony, asi by ho to nemrzelo. „Věřte mi, že bych se nezlobil. Ale není příjemné se klepat do poslední minuty co se stane (smích). Vyhlašoval jsem to před sezonou a není tomu jinak. Jdeme zápas od zápasu a snažíme se držet našeho stylu a filozofie. Celá soutěž je vyrovnaná a zajímavé zápasy ještě přijdou. Super se jeví nováčci a hlavně Pátek. Ten naskočil po úvodním zaváhání na drive, který měl na konci loňské sezony. Proto se snažím šlapat na pomyslnou brzdu a nemyslet si, že jsme neporazitelní,“ krotí optimismus šéf městecké lavičky.

Už nyní na startu sezony je jasné, že Městec bude mít ty nejvyšší ambice. „Zase se budu opakovat. Tým zůstal pohromadě, skvěle jsme posílili, nebyl důvod už před sezonou tvrdit něco jiného, než, že budeme chtít hrát nahoře. V týdnu budu v kabině mít dlouhý proslov, kde budu hráče chválit, ale druhým dechem apelovat na to, abychom zůstali nohama na zemi. Čekají nás tři zápasy, které určí ráz podzimu. Semice, které jsou nevyzpytatelné, ale zároveň mají velkou kvalitu. Zajíždíme do Sadské, které se nepovedl start sezony, proto bude bojovat o každý bod a poslední zápas tohoto trojboje bude na Trnavanu (Rožďalovice), kde bydlím a pro Městec je to velké derby. Tam se může stát opravdu cokoliv,“ je si vědom trenér.

On sám působil jako mládežník ve Spartě. „To byl Šemík ještě hříbě (smích). Je to vážně historie. Samozřejmě to bylo úžasně krásné období. Vzpomínky mi nikdo nevezme, a tak to beru. Dnes oddaný a zarputilý fanoušek Sparty. Kdo mě zná, tak ví, že fandění Spartě je součást mého života. Dokonce i manželka už zjistila, že bez Spartičky nemůžu být, a tak jezdíme na Letnou spolu (smích). Syn, když kope do míče, tak volá: Sparta! Jsou mu dva roky,“ vyznal se fotbalista, který prošel mnoho klubů. Některé štace byly více než zajímavé. Kromě Sparty to byly především třetiligové celky. „Kde to bylo nejlepší? Je hrozně těžké na tuto otázku odpovídat. K devatenáctým narozeninám jsem si ´nadělil´ přetržení křížového vazu, a i když jsem podstoupil plastiku, tak jsem nikdy nebyl stoprocentní. Takže dospělý fotbal už pro mě nebyl taková radost, jako když jsem byl zdráv. Nejhezčí období jsem zažil v Ovčárech. Neuvěřitelná parta spoluhráčů a navíc jeden fotbalista lepší než druhý. Tam mi bylo vážně hezky. Co se týče čísel, tak spíš Česká Lípa, tam mi to tam i padalo,“ dodal zkušený Jan Šmidrkal.