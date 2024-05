V posledním utkání se trefil hned třikrát, dva góly dal v nastavení. U talentovaného devatenáctiletého útočníka Bohemie to zase není nic překvapivého. I když mezi dospělými je to v mistrovském zápase poprvé. „V soutěžním zápase za A tým to byl můj první hattrick, ale v zápasech B týmu nebo dorostu se mi to už povedlo vícekrát,“ prozradil student Hotelové školy v Poděbradech.