On sám dal pět gólů, zdatně mu se třemi zásahy sekundoval David Kramář. Ten se trefil třikrát. „Utkání nám sedlo. Myslím, že to bylo takové, že kdybychom kopli do čehokoli, skončilo by to v šibenici. Dal jsem ještě jeden gól, ten už mi kvůli ofsajdu neuznali. Brankář byl určitě naštvaný a už tam ani nechtěl být,“ smál se autor pěti tref Vykáně.

Celkem v zápase krajské I.B třídy padlo třináct gólů. A to se jen tak nevidí. „Byla to oslava fotbalu. Kdo to neviděl, může litovat,“ vyprávěl ihned po zápase Kočí. „Pečky mají velmi silnou útočnou dvojici a my jsme spíše také ofenzivní. Byla to šance za šancí a gólmani byli nešťastní,“ přidal syn bývalého ligového fotbalisty a trenéra Borise Kočího, který získal se Spartou Praha ligový titul.

Jako mládežník hrál Jan Kočí ve Slavii Praha a na Bohemians. „Do třinácti let jsem byl ve Slavii, pak jsem se potloukal po nižších soutěžích. V sedmnácti letech jsem to ještě zkusil na Bohemce v ligovém dorostu, ale pak jsem si uvědomil, že takhle to nechci. V osmnácti letech jsem začal trénovat mládež na Tempu Praha,“ popsal svoje první fotbalové i trenérské krůčky.

Prošel pak řadou klubů, bylo jich celkem dost – Praha Podolí, Tempo Praha, Nespeky, Spoje Praha, Mníšek pod Brdy. A do srdce se mu vrylo hlavně Jíloviště. „Tam to pro mě bylo asi nejhezčí období. Strávil jsem tam šest let, byli tam se mnou kluci, kteří skončili na Slavii, takže jsme se tam sešli. Hráli jsme krajský přebor a udělali jsme si to hezké, navíc jsme ještě neměli závazky. Byla to fajn doba,“ prozradil třiatřicetiletý fotbalista.

Ten si trénování mládežníků zamiloval. Ve Slavii působil deset let, nyní je třetí sezonu v Mladé Boleslavi. Zde vede ligové žáky kategorie U15. „To mě naplňuje. Aspoň trochu tak jdu ve šlépějích táty, i když on hrál i trénoval ligu a má mistrovský titul. On měl úspěchy mezi dospělými, já se to snažím dohnat alespoň u mládeže,“ dodal kapitán Vykáně Jan Kočí.