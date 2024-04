„Bylo to v podstatě o jednom gólu. Zápas nakonec rozhodl Kamlach, který vymetl šibenici na zadní tyči z trestného kopu. Pojistku přidal na závěr stejný hráč už do prázdné brány, kdy šel brankář Městce na jejich roh, my balon dostali na Kamlacha, který utekl a dal do prázdné branky,“ řekl po zápase vedoucí semického mužstva Miroslav Čepelka.

„Remízový zápas skončil šťastněji pro domácí. Když už jsem si myslel, že máme navrch a něco tam spadne, tak přišla genialita Honzy Kamlacha,“ byla slova hostujícího kormidelníka Jana Šmidrkala.

Sečteno, podtrženo – Kamlach se stal hvězdou zápasu a Osobností Deníku. Jeho dva góly rozhodly. „Je to skvělý pocit. Odehráli jsme to týmově, měli jsme velkou radost a také jsme to oslavili,“ usmíval se šťastný střelec dvou gólů.

Jan Kamlach (v zeleném)Zdroj: Markéta StiborováDo kasy ale platit nemusí, pochvala od spoluhráčů byla na místě. „Nikdo není na hřišti sám. Ale kluci mě chválili, že to už asi nikdy takhle netrefím,“ narážel na svoji první branku podnikatel.

Na začátku sezony si odskočil do Rejšic, které se budou snažit do konce sezony udržet v krajské I.A třídě. „Byl jsem tam celou zimní přípravu, mám dobrý vztah s trenérem. Chtěl jsem od začátku zůstat v Semicích, ale chtěl jsem mít lepší přípravu. Pak přišla nabídka, abych odehrál aspoň tři zápasy a rád jsem ji přijal,“ řekl osmadvacetiletý borec, který s fotbalem začínal v Benátkách nad Jizerou.

Jako hodně mladý zažil také hvězdné sezony v Litoli, která se dostala až do divize. „Moc rád na to vzpomínám, byla tam super parta. My jsme udělali takový malý zázrak, kdy jsme na konci sezony několik kol vyhráli a divizi jsme zachránili. Nikdo nám nevěřil, všichni nás odepisovali. Bylo to nevídané a nikdo to nečekal,“ zavzpomínal Kamlach na sezony strávené v Litoli.

Kde se mu nejvíce dařilo a kde si zahrál nejlepší fotbal? „To bylo asi poprvé v Ostré, kdy jsme postoupili do divize. A pak to samé v Benátkách. Takže tyto dvě postupové sezony byly super. A moc rád jsem měl stadion na Meteoru. A spokojený jsem teď v Semicích. Svědčí mi role, kdy je to na mě postavené,“ dodal semický fotbalista Jan Kamlach.