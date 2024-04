Mladý semický fotbalista si hned vzpomněl na utkání, kdy se mu povedl podobný kousek. „Už to nějaká doba je. Když jsem se vracel z Polabanu Nymburk, dal jsem tři góly Poděbradům. To bylo první přípravné utkání,“ uvedl Vavroušek.

Filip VavroušekZdroj: DeníkOdchovanec Semic působil čtyři roky jako mládežník v nymburském Polabanu, kam odešel jako mladší žák, domů do Semic se pak vracel ještě v dorosteneckém věku. Od té doby hraje za A tým.

Placení do hráčské pokladny se mladý fanoušek Sparty vyhne, pochvalu ale od okolí sklidil. „U nás kasu nevedeme, někdy po utkání ale nějakou srandu vymyslíme. Spoluhráči byli určitě rádi. Ale není to jen moje zásluha, na výhře se podílel celý tým. Já jsem k tomu jen přispěl a dobře to dopadlo,“ usmíval se Vavroušek.

I.B třída: Pokud se nám hráči Peček omlouvají, je něco špatně, řekl Šmidrkal

Ze svých tří branek vybral jako nejhezčí druhý zásah. „Vykombinovali jsme to krásně od gólmana, míč zatáhl po straně Kamlach a já jsem to jen uklidil do sítě,“ popsal svůj druhý gól v utkání semický fotbalista, který nastupuje na levém kraji záložní řady. „Tady jsem hrál vždycky, i když jsem pravák,“ podotkl milovník sportů, který má nejraději hokej a florbal. „Od mala jsem dělal hodně sportů a docela mi to šlo.“

V derby šlo o souboj týmů z opačných pólů tabulky a hosté ze Semic byli favoritem. „Jeli jsme do Sadské s tím, že nechceme ztratit body. Soupeře jsme nepodcenili a dobře jsme se na něj připravili. Jsme rádi, že jsme to ukopali, řekl semický fotbalista Filip Vavroušek, který se živí jako řidič vysokozdvižného vozíku.