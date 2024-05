Brankář Slovanu Poděbrady Daniel BínaZdroj: Deník/Vladimír MalinovskýV zápase musel předvést několik parádních zákroků. On sám však vnímá zákroky jinak. „Nějak extra těžký zákrok nebyl žádný. Spíše nejdůležitější byl, když na mě útočník šel sám a já jsem mu zmenšil úhel. A mrzí mě ten gól, co jsem dostal, sáhl jsem si na míč konečky prstů,“ litoval inkasované branky jednadvacetiletý student.

Své první fotbalové krůčky dělal na dnes již neexistujícím AFK Kolín. S fotbalem začal jako hodně malý. „K fotbalu mě přivedl táta. A začal jsem ve třech letech.“

Jako brankář ale hned nezačínal, nejprve hrál v poli. „Úplně jako malý jsem začínal jako útočník, ale poté jsem šel do brány, kde jsem se cítil lépe. A pak jsem ještě v žácích občas chodil na hrot,“ zavzpomínal na své začátky muž, mezi jehož záliby patří šipky, tenis a playstation.

Při zániku AFK se přesunul do tehdejšího FK Kolín, současné Sparty, kde to dotáhl až do kádru A týmu a zachytal si třetí ligu. A chytat ve třetí lize, to už chce odvahu. A jsou to také cenné zkušenosti. „V Kolíně jsem chytal ČFL, a bylo to těžké. Nastoupil jsem po dlouhé době na lavičce, a v této soutěži už je dobrá kvalita. Do divizního utkání jsem šel pouze jednou do útoku na posledních asi pět minut, když se postupovalo,“ podotkl Bína.

Jako mladý byl půl roku v Meteoru Praha, půl sezony ještě nedávno strávil také v divizním Českém Brodě. „V Meteoru to bylo dobré, měli jsme dobrou partu a i herní úroveň byla dobrá. A v Českém Brodě to bylo podobné, akorát už v A týmu. Jen mě trochu mrzí, že jsem nedostal více příležitostí v bráně,“ zalitoval muž, který si rád poslechne rap.

Nyní působí druhou sezonu ve Slovanu Poděbrady, kam přestoupil z Kolína. „Ve Slovanu jsem spokojený. V zimě přišel nový trenér a za mě se zvedla i kvalita. Je tu skvělá parta i zázemí,“ řekl gólman Slovanu a Osobnost Deníku, který má také svůj fotbalový vzor. „Z brány to je Iker Casillas. A jinak nejradši mám Cristiana Ronalda. V česku fandím Spartě Praha a v zahraničí Realu Madrid,“ dodal brankář Daniel Bína.