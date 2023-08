Už jako hodně mladičký hájil barvy tehdy třetiligových Jiren. Byl gólman. Do velkého fotbalu měl nakročeno parádně. Jenže nakonec uklidil rukavice hodně hluboko do šuplíku a začal hrát v poli. „Byla to netrpělivost mladého kluka. Viděl jsem se v první lize a nešlo to tak rychle, jak jsem si představoval. Raději jsem zvolil nižší soutěže a šel hrát do pole,“ popsal svoje rozhodnutí pověsit rukavice na hřebík František Kafka.

A to měl přitom od koho čerpat zkušenosti a rady. Jeho starší nevlastní bratři Luboš Hruška (hrál za Viktorii Žižkov, Sokolov, Dobrovici, Jirny nebo třeba za Velim) a Aleš Hruška (prvoligový brankář Plzně, Mladé Boleslavi nebo Příbrami) toho mají hodně za sebou. „Snažil jsem se od nich brát rady, co to šlo. Více od Aleše, přece jen byl brankář. Takže hlavně od něj,“ přitakal autor víkendového hattricku.

OKRES: Doma vyhrály jen dva týmy, Krchleby podruhé ztratily

Toho tři branky v síti čáslavské juniorky hodně potěšily. „No to je jasné. Ale hlavní je, že jsme vyhráli. V minulém zápase se nám nedařilo, to jsme nehráli dobře,“ vzpomněl si na týden starou porážku 0:2 na trávníku nováčka z Vrdů. Ovšem to byl Kafka v bráně, po dlouhé době musel mezi tři tyče. S trochou nadsázky lze říct, že i proto Slovan prohrál. Neměl kdo střílet góly. „Že jsem šel do brány, byl pro mě už docela nezvyk. Před utkáním jsem byl i nervózní, abych neudělal nějakou chybu. Už dlouho jsem v bráně nestál. Pak už to celkem šlo. Ale utkání se nám moc nepovedlo,“ přiznal Kafka.

Tomu se na startu letošního ročníku střelecky daří. Ve dvou zápasech v poli dal už pět branek. „Zatím to tam docela padá. Ale těch šancí jsme měli opravdu hodně a gólů mohlo být mnohem více. Takže bych to nepřeceňoval,“ mírnil optimismus čtyřiadvacetiletý fotbalista, který bude muset přispět do hráčské pokladny. „No tak to samozřejmě. Zatím nevím, kolik to bude. Je to jako všude, takže do kasy musím něco dát. Snad to nebude moc drahé,“ usmál se František Kafka.