Skupinová fáze byla hodně, ale opravdu hodně vyrovnaná. O postup do semifinálových bojů se ucházely týmy do posledních vteřin. Třeba Colognia Press vedla nad Ball Aerosol už dva nula, nakonec skončilo utkání nerozhodně 2:2 a mezi čtyři nejlepší celky postoupil právě tým velimské firmy. Týmu okolo nebovidských fotbalistů Saulicha a Zelenky zůstaly oči pro pláč. „My se rozjíždíme pomalu,“ žertoval před tímto zápasem právě Petr Saulich. Jak se rozjeli, tak je zase soupeř zbrzdil. Remíza nestačila. A to Colognia byla jediný tým ve skupinové fázi, která nastřílela protivníkovi sedm branek.

O pěkné akce i parádní góly rozhodně nebyla nouze. Své střelecké umění předvedl Petr Sedláček, kdysi ostrostřelec Poříčan, nyní hráč Milčic. Svoji střelu z pokutového kopu namířil přímo do šibenice. „Mířil jsem ale po zemi,“ smál se vtipálek a fotbalista s instinktem zabijáka. I jeho góly pomohly týmu Energie Kolín do semifinále.

Boje o medaile neunikly družstvu Philip Morris z Kutné Hory. Šest bodů za dvě výhry byly tak akorát. Čtveřici semifinalistů doplnila nymburská společnost Magna exteriors. Ve skupině B získala sedm bodů, což bylo nejvíce ze všech účastníků.

Skvělé výkony předváděli také brankáři. Vynikal Jiří Čáp v dresu mladoboleslavské společnosti Magna automotive. A to není brankář, v týmu Libáně hraje v poli. Jeho zákroky a rozehrávka by jistě zaujaly nejednoho trenéra brankářů.

Ještě před turnajem se strachovali hráči Ball Aerosol z Velimi, jak dopadnou. „Jsem zvědavý, kdo za fotbalisty tady bude,“ obávali se hráči. Zbytečně. Nakonec jim semifinále neuteklo. Jednou vyhráli a dvakrát skončil jejich zápas plichtou.

V prvním semifinálovém souboji se z výhry radoval tým Philip Morris, který porazil Ball Aerosol z Velimi jasně 5:1. To přitom poražení drželi v poločase bezbrankovou remízu. Ve druhém zápase vedl tým Magna exteriors v poločase jedna nula nad Energií Kolín, po pauze přišly dva rychlé góly Magny a bylo rozhodnuto.

V zápase o třetí příčku vedla dvakrát velimská společnost Ball Aerosol nad Energií Kolín, ale nakonec zvítězil právě druhý jmenovaný celek. Rozhodující gól dal těsně před koncem Sedláček do prázdné brány. „Mohli jsme být překvapení turnaje,“ hlesl po zápase Jiří Klingr z týmu poražených.

Finále bylo asi tím pravým vrcholem celého polepského klání. Ale nejen kvůli tomu, že ho musely rozhodnout penalty. Magna exteriors vedla, ale chvíli před koncem srovnal parádní trefou Miroslav Záhrobský z týmu Philip Morris. Ten nastřílel hattrick už v semifinále. První půle gól nenabídla, i když oba celky měly po třech vyložených šancích. Bylo ale vidět, že oba protivníci touží po výhře. Penaltová loterie pak lépe vyšla společnosti z Kutné Hory. Tři série rozhodly i její výhře dva jedna.

„Jsme za vítězství rádi. Vyšlo parádní počasí, skvěle to bylo zorganizované a mě se dařilo střelecky,“ řekl po turnaji sympatický Miroslav Záhrobský z vítězného celku. „Tým hrál super. Na začátku jsme jasný favorit nebyli, ale po první výhře jsme začali věřit. Zjistili jsme, co v nás je a pak už jsme měli myšlenky na vítězství v turnaji,“ usmíval se člen vítězného kádru.