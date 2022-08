Tomu odložení zápasu příliš nevonělo. „Nevím, jestli je to problém, ale hrát jsme chtěli. Pokusíme se ještě někoho sehnat, abychom hráli v týdnu,“ přidal Šmejkal.

Nymburk má nového kouče. Mistra povede bývalý kouč Lotyšska

„Bylo to hodně podmáčené, s fotbalem by to asi nemělo nic společného,“ podotkl poděbradský stoper Tomáš Kubánek.

Bohemia odehraje další přípravný mač ve středu, kdy se od 18 hodin představí na půdě Semic.