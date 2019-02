Nymbursko – Sedm gólů si odvezli v prvním jarním kole fotbalového Postřižinského okresního přeboru z Pátku borci rezervy Ostré, ostrými pálil lídr soutěže i ve druhém kole. Odnesl to do té doby druhý tým tabulky, celek Rožďalovic. Ten odjel se šestibrankovým přídělem.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Alena Burešová

PÁTEK – ROŽĎALOVICE 6:0

„Vyrovnaná byla pouze první půle. Zlom přišel po třetím góle. Soupeř byl už pak odevzdaný. Tento výsledek jsme nečekali, ale potěší," řekl po utkání asistent trenéra Pátku Miloš Vančura.

„Jeli jsme k silnému soupeři. Chtěli jsme hrát zodpovědně, dvacet minut jsme to zvládli, ale pak jsme udělali penaltu a to událo ráz celému zápasu. Za první půli si domácí vedení zasloužili. My jsme do druhého poločasu přeskupili řady, chtěli jsme hrát víc ofenzivně, ale to se nám nevyplatilo. Dostali jsme třetí gól a bylo po zápase. My máme problém dát sestavu dohromady, to je u nás momentálně realita," vyprávěl rožďalovický trenér Milan Švábenský.

Branky: 23. a 36. Kohoutek (1. z PK), 61. Marek Paclík, 64. Kollmann, 81. Říha, 86. Beran. Rozhodčí: Löwe. ŽK: 1:2. Diváci: 140. Poločas: 2:0.

Pátek: Týma – Černý, Kohoutek, Bulíř, Bartheldy (78. Junek) – Říha, Bílý, Jirásek, Hubáček(78. Martin Paclík) – Marek Paclík (67. Beran), Kollmann (75. Čáp).

Rožďalovice: Špígl – Táborský, Pavel, M. Najmon, Hojsák – Hůlek, Nechánský, Havlík, J. Najmon – Kunc (46. Černý), Hora.

KOSTELNÍ LHOTA – LOUČEŇ 3:2

„V prvním poločase byli hosté pohyblivější, přesnější a měli více ze hry. Ve druhém poločase jsme vystřídali, převzali jsme iniciativu a zápas jsme otočili. V tvrdém závěru jsme vítězství uhájili. Bylo vidět, že hrají mužstva z popředí tabulky," hodnotil utkání stoper Kostelní Lhoty Tomáš Pokorný.

„Jsme zklamaní, protože první poločas se pro nás vyvíjel dobře. Soupeře jsme do žádných velkých šancí nepustili a sami jsme měli brejkové akce. Po jedné z nich Mareš skóroval. Do druhé půle jsme vstoupili trochu malátně, domácí toho využili a převrátili skóre až na tři jedna. My jsme se snažili za stavu dva jedna o vyrovnání, ale třetí gól rozhodl. Byli jsme minimálně vyrovnaným soupeřem, domácí ale využili naše individuální chyby," uvedl Otakar Ottomanský, kouč Loučeně.

Branky: 50. a 90. Roman Fink, 67. Telipský – 40. Mareš, 90+5. Holánek (z PK). Rozhodčí: Karlík. ŽK: 2:2. Diváci: 70. Poločas: 0:1.

Kostelní Lhota: J. Mácha – L. Bláha, Pokorný, Radek Fink, M. Kvíz – Telipský (89. Hovorka), Remsa (65. Šendera), Sládek, T. Drobný (46. M. Drobný) – Richter (46. M. Mácha), Roman Fink (90. M. Bláha).

Loučeň: Bednář – Bašus, Holler, Poulíček (85. Vrabec), Krupička (85. Brdička) – Priščak, Holub (65. Šulc), Holánek, T. Vlasák – Mareš, Štěpánek.

VŠEJANY – KOVANICE 0:0

„Prvních dvacet minut jsme byli jasně lepší. Byli jsme dvakrát sami před brankářem a trefili dvakrát břevno, bohužel bez gólového efektu. Poté Kovanice hru vyrovnaly a i ony trefily břevno. První polovinu druhého poločasu byli nadále hosté nebezpečnější, ve zbytku zápasu jsme zase hrozili my. Těsně před koncem zápasu zahráli hosté ve vápně rukou, ale dle rozhodčího se za takovéhle ruce penalta nepíská. Remíza odpovídá průběhu zápasu, ale dva body jsme ztratili v úvodu utkání," litoval nevyužitých šancí hráč domácích Marek Sutter.

„Konec zápasu byl velmi vypjatý, a nakonec padla i červená karta pro našeho hráče. Myslím si, že oba týmy budou s remízou víceméně spokojeny. Samozřejmě je také potřeba poděkovat divákům, kteří přijeli v hojném počtu, značně přehlušili soupeře a tvořili perfektní kulisu. Je třeba dodat, že už jsme neprohráli šest utkání v řadě," uvedl člen kovanického výboru Jakub Soukal.

Rozhodčí: Voborník. ŽK: 3:2. ČK: Krejčík (Kovanice). Diváci: 110.

Všejany: Janura – D. Říha, Hejduk, Sutter, Král – Mádle (55. Jílek), J. Říha (75. R. Šáfr), Vašák, A. Michl (70. Balatka) – Bouška, Hanuš.

Kovanice: D. Dvořák – M. Krejčík, Třešňák, Mataj, R. Kopecký – Bureš (70. O. Kubina), Poklop, J. Černý, Trégl (90. T. Kvasnička) – Gajdoš (75. Krátký) Kukla (90. P. Kopecký).

BĚRUNICE – HRUBÝ JESENÍK 1:1

„Začali jsme dobře, patnáct minut jsme byli lepší, pak jsme ale přestali hrát, soupeři jsme nechávali hodně prostoru, bylo to bez nasazení. Jeseník se toho chopil, měl tři velké šance a nastřelil břevno. No a pak nám dal gól. Ve druhé půli se to obrátilo. Byli jsme lepší a nakonec Vaňura vyrovnal. Remíza asi po průběhu hry odpovídá, na šance ale vyhráli hosté. My dokážeme hrát dobře jen jeden poločas," uvedl běrunický trenér Zbyněk Eliáš.

„Neměli jsme fotbalové štěstí. Měli jsme dost šancí a trefili jsme břevno. Sice remíza zápasu asi sluší, ale my jsme měli více brankových příležitostí. Jen nám to létalo kolem brány, což je u nás klasika," hodnotila zápas asistentka týmu Hrubého Jeseníku Jana Štočková.

Branky: 62. Vaňura – 31. Ott. Rozhodčí: Černý. ŽK: 0:1. Diváci: 80. Poločas: 0:1.

Běrunice: K. Chrastný – Fiala, D. Hála, M. Čížek, Poláček (46. Vaňura) – Náhlík, R. Černý, M. Černý, Majer (80. Záhora) – Mitrev , Pilař.

Hrubý Jeseník: L. Pulda – T. Hurych, Jeník, Lejnar, R. Stránský – D. Pulda, R. Hurych, Kozák, Zeman (80. Dvořák) – Ott (55. P. Stránský), Javůrek.

OSTRÁ B – BOHEMIA PDY B 3:0

„Do utkání jsme šli posíleni o méně vytížené hráče A týmu, kteří nám ale hodně pomohli. V prvním poločase jsme hráli více na jejich polovině, ale z několika šancí jsme proměnili jen jednu. Ve druhém poločase měl šance i soupeř, ale v koncovce byl zbrklý. My jsme pak rozhodli dvěma slepenými góly. Poté se utkání už jen dohrávalo, my jsme zvítězili zaslouženě. Soupeř ale nebyl odevzdaný," řekl k zápasu asistent trenéra rezervy Ostré Pavel Jásek.

„I domácí asi uznají, že jsme byli minimálně vyrovnaným soupeřem. Byli jsme to ale my, kdo byl o něco lepší a hlavně jsme měli více brankových příležitostí. Tak to pokračovalo i nadále a my jsme zahodili stoprocentní šance. V důležitých chvílích selhala obranná i útočná fáze. V závěru tam byly nervy," vyprávěl po utkání trenér poděbradské rezervy Miloš Novák. „Je vidět, že fungujeme jako velký tým, který využívá béčko na rozehrání některých kluků i kvalitní dorostence," dodal.

Branky: 24. a 63. Remenec, 65. Sedlák. Rozhodčí: Malý. ŽK: 1:0. ČK: 70. Bíma – 70. Cuc. Diváci: 60. Poločas: 1:0.

Ostrá B: Lukeš – Tangl (50. Zápotocký), Sedlák, Vavřík, Čáp (68. Bíma) – Jehlička (65. Hradecký), P. Moudrý, Kostenko (80. Levý), Uher – Doseděl, Remenec.

Bohemia Poděbrady B: Málek – Vácha, Brtna, Oprea, J. Brtek (46. Cuc) – Hnát, T. Brtek, Michal Novák, Lacina (70. Kolouch) – Tomek (75. Havránek), Kejda.

SEMICE B – MĚSTEC KRÁLOVÉ 0:2

„Soupeř byl hratelný. My nemáme záložní řadu a nemůžeme dát gól. A sami jsme si dali vlastní branku. Po ní jsme se položili. Se soupeřem se ale dalo hrát," řekl kouč semické rezervy Miroslav Koštíř.

„První poločas nebyl z naší strany dobrý, hra byla rozháraná, nedařila se nám kombinace. Uprostřed pole jsme ztráceli míče a domácí z toho měli brejky. A my jsme svá přečíslení řešili špatně. Ve druhém poločase jsme kombinovali lépe, měli jsme spoustu šancí, ale hodně jsme toho zahodili. Potom jsme přidali druhý gól po akci Křoviny. V závěru jsme si zadělali na problém, kdy měl soupeř dvě velké šance, tam jsme měli štěstí," vyprávěl královéměstecký trenér František Machurka.

Branky: 34. vlastní Souček, 72. Mašinda. Rozhodčí: Kopic. ŽK: 2:2. Diváci: 40. Poločas: 0:1.

Semice B: Vavřík – Souček, Jelínek, Macháček, Semrád (72. D. Houška) – Kůrka (46. P. Langer), Janáček, V. Houška (87. T. Langer), M. Bubeník – Šimůnek (46. Švarc), Rychtařík (80. Vorlíček).

Městec Králové: Csók – M. Hradečný, Němec, Blažek, Kafka – Novotný (46. Tyl), Křovina, Krejčí, Radek Libánský (87. Dufek) – Langr, Mašinda (88. P. Štok).

PŘEROV N. L. – KOSTOMLATY 3:2

„My jsme měli na začátku tlak a šance, ale nic jsme nedali. Soupeř z brejku udeřil a ve dvacáté minutě už to bylo o dva góly. Ve druhém poločase to bylo hlavně nakopávání dlouhých míčů. Rozhodčí neuznal hostům za stavu dva jedna gól, ten by byl asi rozhodující. My jsme dokázali srovnat a pět mnut před koncem jsme dali třetí gól. Úroveň zápasu byla nejmíň o třídu horší, než se sluší na okresní přebor. Pro nás to jsou důležité body," oddechl si přerovský hráč Jan Kolenský.

„Na začátku měli více ze hry domácí, ale my jsme dali dva góly. Pak se hra vyrovnala a domácí snížili. Nám pak rozhodčí neuznal pro údajný ofsajd gól, což mohlo být zlomové. Domácí pak vyrovnali a nakonec vsítili po rohu rozhodující gól. Je to pro nás ztráta, minimálně na bod jsme určitě měli," přemýšlel nahlas kostomlatský záložník Jaroslav Tománek.

Branky: Adamec 2, Veselý – Bednář, Petrnoušek. Rozhodčí: Salava. ŽK: 2:3. Diváci: 80. Poločas: 1:2.

Přerov nad Labem: M. Valenta – Kadeřávek, Forejt, Čurda, Koutský (20. D. Valenta) – Šenkýř, Vodička (75. Řehák), Neuhausel, Kolenský (60. Veselý) – Adamec, Prokeš.

Kostomlaty: Antl – Šulc (60. Prošek), Dvořák, Zalabák, Zinek – Večerek (70. Borufka), Michal Sporiš, Jarolím, Kořán (40. Tománek) – Petrnoušek (67. Bárta), Bednář.

Tabulka po 15. kole

1. Pátek ⋌ 15 11 3 1 50:8 36

2. Kost. Lhota ⋌ 15 10 2 3 33:20 32

3. Měst. Králové ⋌ 15 9 2 4 35:21 29

4. Rožďalovice ⋌ 15 9 2 4 35:25 29

5. Loučeň ⋌ 15 8 4 3 28:15 28

6. FK Kovanice ⋌ 15 6 4 5 22:18 22

7. Všejany ⋌ 15 6 3 6 25:25 21

8. Hr. Jeseník ⋌ 15 6 2 7 27:26 20

9. Přerov n. L. ⋌ 15 6 2 7 21:32 20

10. Ostrá B ⋌ 15 5 2 8 31:34 17

11. Běrunice ⋌ 15 4 5 6 22:27 17

12. Kostomlaty ⋌ 15 4 1 10 18:43 13

13. B. Poděbrady B ⋌ 15 3 0 12 14:40 9

14. Semice B ⋌ 15 2 0 13 19:46 6

Program 16. kola

SOBOTA (16.30 hodin)

Trnavan Rožďalovice – Běrunice, FK Kovanice – Přerov nad Labem, Loučeň – Semice B.

NEDĚLE (16.30 hodin)

Hrubý Jeseník – Všejany, Kostomlaty – Kostelní Lhota, Městec Králové – Ostrá B, Bohemia Py B – Pátek.

Střelci

16 – Roman Fink (K. Lhota), 12 – Hora (Rožďalovice), 11 – Bouška (Všejany), 10 – Kollman (Kovanice), 9 – Kohoutek (Pátek), 8 – Štěpánek (Loučeň), Vaňura (Běrunice), 7 – Kunc (Rožďalovice), Riesz (Hr. Jeseník), Adamec (Přerov), Holánek (Loučeň), Marek Paclík (Pátek), 6 – Hanuš (Všejany), Pavlíček (Kostomlaty), Mašinda (M. Králové), 5 – Zumr (Pátek), Doseděl ml. (Ostrá B), Mareš (Loučeň), Ott (Hr. Jeseník), 4 – Hobik (Semice B), M. Mácha, Telipský (K. Lhota), Kukla (Kovanice), R. Bílý (Hr. Jeseník), R. Černý (Běrunice), Michal Sporiš (Kostomlaty), Junek, J. Bulíř (Pátek), 3 – Kostenko, Remenec (Ostrá B), Dvořák (Hr. Jeseník), Pokorný (K. Lhota), Bašus (Loučeň), Brambora, Novák, Langr, Tůma (M. Králové), Hojsák, Hůlek (Rožďalovice), Novák, Martin Paclík, Kollman (Pátek), D. Valenta, Neuhausel (Přerov), Martínek (Bohemia B), M. Černý (Běrunice).

Brankáři s nulou

9 – Poláček (Pátek), 5 – Janura (Všejany), 4 – Csók (M. Králové), 3 – Špígl (Rožďalovice), L. Pulda (Hr. Jeseník), K. Chrastný (Běrunice), Dvořák (Kovanice), 2 – J. Mácha (K. Lhota), Bednář, Pistor (Loučeň), Heimrath (Ostrá B), Antl (Kostomlaty), 1 – Ostřížek (K. Lhota), Pikner (Přerov), Šafařík (Běrunice), Krupička, Sobota (Loučeň), Vavřík (Semice B), Hospodka (Rožďalovice), Mach (Kovanice), Málek (Bohemia Poděbrady B), Týma (Pátek), Lukeš (Ostrá B).