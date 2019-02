Nymbursko - Obrovským překvapením bylo na losovacím aktivu před novou fotbalovou sezonou nepřihlášení mužstva AFK Nymburk do třetí třídy.

Ilustrační foto | Foto: Archiv HD

Okresní fotbalové soutěže znají svůj jízdní řád. Na losovacím aktivu před další sezonou se nic mimořádného nestalo. Velkým překvapením však bylo určitě pro mnoho přítomných nepřihlášení klubu AFK Nymburk do třetí okresní třídy.

„Jinak to bylo v klidu, nic mimořádného se na aktivu neudálo," uvedl předseda disciplinární komise Okresního fotbalového svazu Nymburk Karel Brett.

Z fotbalové mapy navíc zmizely dva rezervní celky – Bobnic a Pátku. „V mládeži to bude téměř stejné jako to bylo," uvedl Brett.

Je tedy jasné, že nejvyšší okresní soutěž bude hrát čtrnáct týmů, stejný počet mužstev je i ve dvou skupinách třetí třídy.

Do čtvrtých tříd zasáhne pětatřicet celků – jedenáct jich bude bojovat o co nejlepší umístění ve skupině A, ve zbylých dvou skupinách – tedy B a C – bude po dvanácti účastnících.

Okresní přebor

1. Hrubý Jeseník SO úř.

2. Sokol Přerov n. Labem NE úř.

3. Sokol Krchleby NE úř.

4. Sokol Kostomlaty NE úř.

5. AFK Sokol Semice B NE úř.

6. SK Slovan Poděbrady SO úř.

7. Pátek SO úř.

8. FK Loučeň SO úř.

9. Sokol Běrunice SO úř.

10. SK Polaban Nymburk B NE úř. hř. AFK Nbk

11. SK Městec Králové NE úř.

12. SK Kostelní Lhota SO úř.

13. Čechie Vykáň SO 10.15

14. FK Bohemia Poděbrady B NE úř.

III. třída - skupina A

1. Straky SO úř.

2. SK Bříství NE úř.

3. Sokol Lipník SO úř.

4. AFK Sadská B NE úř.

5. Sokol Třebestovice SO úř.

6. Kamenné Zboží SO úř.

7. Sportovní sdružení Ostrá B NE 10:15

8. Litol B NE úř.

9. AFK Milovice B SO úř.

10. Sokol Stratov SO úř.

11. Sokol Kounice NE úř.

12. Sokol Stará Lysá SO úř.

13. SK Čechie Chrást SO úř.

14. Sokol Všejany SO úř.

III. třída - skupina B

1. Sokol Všechlapy NE úř.

2. FC Trnavan Rožďalovice B NE úř.

3. Sokol Kovanice SO úř.

4. SK Městec Králové NE úř.

5. SK Sokol Opočnice SO úř.

6. Předhradí NE úř.

7. Sokol Kněžice SO úř.

8. Sokol Bobnice SO úř.

9. Budiměřice – Šlotava SO úř.

10. Sány SO úř.

11. SK Velenice SO úř.

12. FK Dymokury SO úř.

13. Jíkev SO úř.

14. Sokol Seletice SO úř.

IV. třída - skupina A

1. Sokol Tatce SO úř.

2. SK Poříčany B NE úř.

3. Sokol Kounice SO úř.

4. Sokol Milčice SO úř.

5. Sokol Hradišťko SO úř.

6. SK Slovan Poděbrady B NE úř.

7. volno

8. Sokol Přerov n. Labem B SO úř.

9. SK Sokoleč B SO úř.

10. Sokol Drahelice SO úř.

11. SK Kostelní Lhota B NE úř.

12. SK Hořátev NE úř.

IV. třída - skupina B

1. Straky NE úř.

2. Mcely SO úř.

3. Sokol Pod. Blata Netřebice SO úř.

4. SK Žitovlice SO úř.

5. Dvory NE úř.

6. Hrubý Jeseník B NE úř.

7. Sokol Všechlapy B NE úř.

8. Křinec NE úř.

9. Sokol Křečkov A NE úř.

10. Sokol Košík SO úř.

11. Sokol Vestec NE úř.

12. Chleby SO úř.

IV. třída - skupina C

1. Žehuň SO úř.

2. Union Hradčany SO úř.

3. Sokol Křečkov B NE 10:15

4. Sokol Vrbice NE úř.

5. Sokol Záhornice SO úř.

6. Sokol Opolany NE úř.

7. Libice n.Cidlinou B SO úř.

8. Sokol Sloveč SO úř.

9. Sokol Běrunice B NE 10:15

10. SK Dlouhopolsko SO úř.

11. FK Dymokury B NE úř.

12. Odřepsy NE úř.