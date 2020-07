Kádr nymburského Polabanu doznal v létě změn. V týmu skončili stoper Bohdan a ofenzivní borec Zörkler. Naopak z Poděbrad se vrací Nepovím. „Jeho příchod stačí jen doladit, vše je domluvené. Ještě bychom rádi kádr doplnili o jednoho ofenzivního hráče,“ mlží na startu přípravy trenér Nymburka Lukáš Vlk.

Kádr nyní čítá dvacet hráčů, s tím půjde Polaban i do sezony. „Máme tam dost mladých, tři kluci jsou věkem ještě dorostenci. Budou sbírat zkušenosti, dostanou příležitost a pokusíme se je zabudovat do kádru,“ plánuje kouč Nymburka.

Jeho tým má za sebou už dvě přípravná střetnutí. „Hráli jsme proti sedmnáctce Slavie Praha. To pro nás bylo hodně pohybově náročné, mladíci ze Slavie hodně běhají. Bylo to herně vyrovnané, ale zase jsme soupeři nabídli první branku. A třetí gól jsme dostali až na konci. Výsledek je dost zkreslující. Ale bylo to první utkání s těžkým soupeřem,“ uvedl Vlk.

Ve druhém utkání Polaban vyhrál ve Velimi 4:3, když v poločase prohrával o dvě góly 1:3. „To první utkání bylo lepší. Ve Velimi jsme hráli lépe ve druhém poločase, kdy dostali šanci kluci ze širšího kádru,“ dodal trenér Lukáš Vlk.

Také v Poříčanech došlo k menším změnám v kádru. Kokoška se vrátil do Neratovic, Šmidrkal šel do Slaného a skončil i stoper Zdeňka. „U Kokošky ještě jednáme, zda by u nás nepokračoval, je to pro nás velká ztráta,“ přiznal trenér poříčanského mužstva Zdeněk Šmejkal.

Naopak divizní mužstvo posílí Skořepa z Českého Brodu a vedení jedná o příchodu mladého Kutiny z Motorletu Praha. „Pak bychom ještě chtěli kádr rozšířit o jednoho až dva hráče,“ řekl Šmejkal.

Jeho tým hrál jedno přípravné utkání, s Chocní remizoval 4:4.

Přehled přípravných zápasů

Týmy mají svoji herní přípravu jasně nalajnovanou. Nabízíme přehled všech plánovaných utkání. Pokud chybí místo nebo čas, budou týmy dolaďovat před jednotlivými zápasy.

Polaban Nymburk

25. 7. Dobrovice (10, Dobrovice)

1. 8. Brandýs n. L. (10, Brandýs)

5. 8. Bohemia Poděbrady (18, Nymburk)

8. 8. Slovan Poděbrady (Poděbrady)

16. 8. Mnichovo Hradiště (17, Nymburk)

SK Poříčany

25. 7. Motorlet Praha B (11, Poříčany)

1. 8. Velim (10)

8. 8. Lysá n. L. (10.15)

15. 8. Nespeky (10.30)

Bohemia Poděbrady

25. 7. Lysá nad Labem (10.15, Poděbrady)

1. 8. Nový Bydžov

5. 8. Polaban Nymburk (18, Nymburk)

8. 8. Čelákovice (10, Poděbrady)

15. 8. Čáslav B (10, Poděbrady)

Slovan Lysá nad Labem

25. 7. Bohemia Poděbrady (10.15, Poděbrady)

1. 8. Úvaly (10.15)

8. 8. Poříčany (10.15)

15. 8. Čelákovice (10.15, Lysá n. L.)

Slovan Poděbrady

25. 7. Český Brod B (17, Poděbrady)

1. 8. Hlízov (17, Poděbrady)

15. 8. Chotětov (15, Poděbrady)

SK Sokoleč

25. 7. Horky n. J. (17, Sokoleč)

2. 8. Milovice (17, Milovice)

9. 8. Ostrá (17)

16. 8. Velim (17)

Union Čelákovice

25. 7. Kunice (10.30, Čelákovice)

29. 7. Xaverov (17.30, Čelákovice)

1. 8. Pečky (10.30, Čelákovice)

8. 8. Bohemia Poděbrady (10, Poděbrady)

15. 8. Lysá n. L. (10.15, Lysá n. L.)