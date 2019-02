Sadská – Žádná velká přehlídka dobrého fotbalu to rozhodně nebyla. Okresní fotbalové derby nejnižší krajské soutěže mezi celky Sadské a Slovanu Poděbrady nabídlo po jedné brance na obou stranách. Utkání tak skončilo dělbou bodů, s tím byly nakonec spokojeny oba tábory.

SADSKÁ – SLOVAN PDY 1:1

Šancí bylo minimum, nepřesností habaděj. Hlavně v prvním poločase toho borci na trávníku moc nepředvedli. Domácí měli dvě šance po akcích Plota, ten se ale jen zastřeloval. Z první povedené akce hostí udeřil Havlík. A hned se šlo do kabin. Po přestávce byli aktivnější domácí a zaslouženě srovnali. Kalina předvedl parádní akci, nádherně přihrál Plotovi a ten si věděl rady.

„Věděli jsme, že nás čeká silný soupeře a svoji kvalitu potvrzují hlavně ve středu pole, kde mají fotbalové kluky. Bylo to vyrovnané utkání, remíza je zasloužená. V prvním poločase jsme měli tutovou šanci, kdy Tomáš Plot bohužel nedal a dostali jsme gól do šatny po brejkové situaci. Ve druhém poločase jsme byli chvílemi o něco lepší a zaslouženě jsme vyrovnali po akci Kaliny. Bod vzhledem k průběhu a ke kvalitě soupeře bereme, takže ve finále spokojenost," vyprávěl po utkání sadský trenér Jiří Hrdlička.

„My teď na jaře hrajeme hrozný fotbal, pod naše možnosti a ze sedmi zápasu máme šest bodů, což je málo," hlesl po zápase trenér Slovanu Poděbrady Petr Král. „V prvním poločase to bylo hodně nepřesné, ve druhém nás dost přitlačili po našich špatných odhadech na balon. S bodem jsem určitě spokojený, ale do konce soutěže zbývá ještě hodně zápasů. Navíc máme doma těžké soupeře. Po podzimu to vypadalo lépe," dodal Král.

Branky: 63. Plot – 45. Havlík. Rozhodčí: M. Hlavnička. ŽK: Štácha, Plot – Havrda, Majer. Diváci: 50. Poločas: 0:1.

AFK Sadská: Král – Mjartan, Hopp, Čapek, Štácha – Jindra, Kalina (90. Slavík), Tolma, Svoboda (29. Hájek) – Plot, Fér (85. Šafránek).

Slovan Poděbrady: Hadvičák – Tomíšek, Hanuš, Linhart, Navrátil – Borovička, Majer, Sezima, Sekera – Havrda, Havlík (90. Moník).