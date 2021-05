Letní ligy se zúčastní čtyři celky – SK Sokoleč (I.A třída), Slovan Poděbrady (I.A třída), SK Český Brod B (krajský přebor) a FC Velim (krajský přebor).

„Na všem jsme domluveni. Turnaj může odstartovat,“ uvedl člen sokolečského výboru Josef Šátek. „Pro lidi by to mohlo být zajímavé, jedná se o týmy, které to k sobě mají blízko,“ přidal Josef Šátek.

První zápasy přijdou na řadu v sobotu 22. května, tedy příští víkend. Hrát se bude dvoukolově každý s každým jednou doma a jednou u soupeře.