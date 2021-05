Fotbalisté by pochopitelně rádi zpět na trávník a hurá do bojů o mistrovské body, někteří činovníci nebo trenéři jsou opatrnější. „Myslím, že je to rozumné. Hrozila spousta zranění, zápasy lidí jsou o ničem. Navíc by byla hrozně krátká doba na přípravu,“ má jasno trenér divizních Poříčan a dříve ligový fotbalista Zdeněk Šmejkal.

Nastínil i další rizika, kdyby se soutěže měly dohrávat. „Nedokážu si představit, kdyby dva nebo tři hráči měli Covid, co by se pak dělo a jak by se to dohrávalo. Takže je to rozumné,“ přidal svůj postřeh Šmejkal.

V následující době tak bude dostatek času přichystat se na další sezonu. „Můžou se všichni dát dohromady na novou sezonu. Kde už snad budou moci na fotbal i fanoušci,“ uvedl kouč poříčanského mužstva.

Nezbývá než konec sezony přijmout. Tak to bere i vedoucí semického mužstva Miroslav Čepelka. „Bohužel je to realita. Nezbývá, než to tak brát. V těch posledních dnech a týdnech se tato varianta jevila jako hodně pravděpodobná a očekávaná, takže to až tak velké překvapení není,“ řekl vedoucí Semic.

Právě pro Semice je předčasné ukončení sezony nepříjemné. Měly nakročeno k postupu. „Když to budu hodnotit čistě v té soutěžní rovině, tak někoho to asi mrzí více, někoho možná méně - s ohledem na postavení v tabulce. My jsme soutěž měli rozehranou velmi dobře. Ale jak říkám, je to realita a netýká se to jen fotbalu. Život jde dál a já chci věřit, že příští sezona už se snad odehraje tak, jak se odehrát má a naši hráči snad budou mít chuť a touhu dokázat, že jejich výkony z podzimu nebyly náhodné,“ přidal Čepelka.

Dlouhé čekání na fotbal je u konce. Hráči se nedočkali a na další utkání, alespoň ty mistrovské, si musí zase dál počkat. „Když nám na konci října přerušili soutěž, tak jsem si nemyslel, že se to bude táhnout až do května. Bohužel tuhle dlouhou pauzu nejvíc odskáčou děti a také hráči, kteří mají před sebou poslední roky svého fotbalového života,“ zamyslel se mladý fotbalista poděbradské Bohemie Kamil Mareš.

Ten věřil, že si ostrý zápas v této sezoně ještě zahraje. „Já jsem do poslední chvíle doufal a přál jsem si, aby se sezona dohrála, ale nepřekvapilo mě to, když jsem se dočetl, že se soutěž nedohraje. Asi můžu mluvit za všechny fotbalisty, že už nám to všem chybí a snad se dočkáme brzkého návratu na trávníky,“ věří Mareš.

V létě by mohly přijít na řadu alespoň přípravné nebo turnajové zápasy. To je jedna z možností, jak vyplnit volný čas a ukojit fotbalové chutě. „Ukončení amatérských soutěží se dalo očekávat, vzhledem k postupu rozvolňování. Budeme doufat, že se situace ustálí a na podzim bude zahájena nová sezona,“ doufá střelec třetí třídy z týmu Velenic Michal Kaninský. „Zároveň jsou ve hře letní turnaje, na jejichž přípravě se již pracuje, ale stále bude záležet na vládních opatřeních. Momentálně budeme rádi za trénink bez omezení,“ uvedl Kaninský.

U hráčů pochopitelně převládá obrovský smutek. Ale co naplat, rozhodnutí je takové. „Dopadlo to podle očekávání. Je to pro nás, co máme fotbal rádi, obrovské zklamání. Ale nedá se nic dělat,“ přijímá situaci Jan Bobek, hráč Krchleb hrajících třetí třídu. „Doufám, že se budou moci hrát co nejdříve alespoň přátelská utkání, jelikož se za chvíli už asi nevejdu do dresu,“ zasmál se Bobek.