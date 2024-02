Dříve nastupoval ve třetiligové rezervě Mladé Boleslavi, naposledy hrál Českou fotbalovou ligu za Přepeře. A nyní jej čeká nová výzva. Pro mladého borce je to krok vpřed. „Já to tak na sto procent beru. Musím říct, že jsem ve Varnsdorfu spokojený,“ řekl odchovanec nymburského Polabanu, který v druholigovém celku absolvoval od ledna celou zimní přípravu.

Z béčka Mladé Boleslavi se do kádru ligového áčka neprobojoval, ale s tím nemá až tak velký problém. „Tak to prostě je. Hlavní pro mě je, abych pravidelně hrál a moje výkony měly stoupající tendenci,“ přeje si jednadvacetiletý fotbalista, který studuje ve městě automobilů vysokou školu.

S jiným druholigovým celkem koketoval už v minulé zimní přípravě, do Jihlavy ale nezamířil. Stopku mu vystavila nepříjemná nemoc. „Dostal jsem mononukleózu a byl jsem tři měsíce mimo hru. Dost mě to mrzelo, přestup byl blízko a měl jsem šanci,“ podotkl Vlk.

Nyní bude s ostatními spoluhráči na severu Čech bojovat o setrvání v soutěži, jeho nový zaměstnavatel je v tabulce druhé ligy třetí od konce. Ale je na to připravený. „Myslím, že jsme na tyto záchranářské boje připraveni všichni. A věřím, že to zvládneme,“ uvedl student „škodovácké“ vysoké školy.

Moc času na další záliby a koníčky mu nezbývá, ten zabere hlavně fotbal a škola. „Toho času není nazbyt. Moc se mi toho do programu už nevejde,“ usmál se Matěj Vlk, který vydržel v nymburském Polabanu do svých čtrnácti let, než se stěhoval do Boleslavi, kde prošel všemi dorosteneckými kategoriemi.

V nymburském klubu působí jeho otec Lukáš, který je trenérem a zároveň jedním z hlavních funkcionářů. A ten má ze svého syna velkou radost. „Je to tak, taťka je spokojený, je rád,“ dodal hráč druholigového Varnsdorfu.