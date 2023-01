Příprava stejně jako loni proběhne v domácích podmínkách s využitím umělé trávy v Zápech. V plánu je sehrání šesti zápasů, kdy jeden soupeř je účastníkem krajského přeboru, dva týmy jsou z I.A třídy, dva celky z I.B třídy a jeden z okresního přeboru.

Čelákovičtí borci neabsolvují zimní soustředění. Důvod je jednoduchý. „Soustředění není v plánu vzhledem k finanční náročnosti. A pokud jde o účast hráčů, není vždy jednoduché uvolnění z práce. Naposledy jsme byli na víkendovém soustředění předloni,“ přidal Šikl.

Bohemia nemění zaběhnutý model s trenéry, na soustředění dojde i na hospodu

Jak už bylo zmíněno, tým sehraje v přípravě šest přátelských utkání. „Pokud se jedná o přípravná utkání, já osobně bych ještě dva zápasy přidal, ale to je věc trenéra,“ podotkl sekretář Unionu.

Co se týče změn v kádru, zatím jde spíše o „námluvy“. „A vypadá to, že velké přesuny nebudou. Asi nejvíce by nám chyběl zkušený Jelínek, kterého lákají Zápy na post asistenta trenéra a možností občas i zaskočit na trávníku. Určitě chce odejít Kredba (snad do Lysé) a Janák do Staré Boleslavi. Na zkoušku do Poříčan má jít Kovalov,“ vyjmenoval případné odchody z kádru Šikl.

Někteří fotbalisté ale mohou mít namířeno směrem do Čelákovic. „Do Unionu má zájem se vrátit Kadeřábek, a Union by to přivítal, a měl by přijít ještě s jedním obráncem. Jednáme ještě s naším odchovancem brankařem Bařinou z Přerova. Do zahájení soutěže jistě ještě nějaký pohyb v kádru bude,“ dodal sekretář Milan Šikl.

Přípravné zápasy Unionu Čelákovice

27. ledna: Čelákovice – Xaverov (19.30, UMT Xaverov)

4. února: zatím volno

11. února: Čelákovice – Poříčany (11, UMT Poděbrady)

19. února: Čelákovice – Nehvizdy (čas bude upřesněn, UMT Nehvizdy)

25. února: Čelákovice – Meteor Praha B (čas bude upřesněn, UMT Štěpničná)

4. března: Čelákovice – Milovice (čas i místo budou upřesněny)