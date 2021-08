Po odchodu Němce začali funkcionáři klubu intenzivně hledat. A po nějaké době se povedlo. Novými trenéry jsou Poděbradský a Eliáš. „Po vypršení smlouvy s Jardou Němcem jsme si řekli, že na obsazení trenérského místa nebudeme spěchat. Přípravu jsem rozjel já s Michalem Poděbradským, který si vzal na starost letní přípravu a podle ohlasů hráčů a propocených trik si vede velmi dobře,“ je spokojený s přípravou a volbou kouče manažer klubu Roman Šádek.

„Po odchodu minulého trenéra jsem byl osloven, abych vedl přípravu. Teď jsme na jedné lodi se Zbynďou Eliášem, on bude spíše ten hlavní,“ usmíval se jeden z novým koučů účastníka krajské I.B třídy Michal Poděbradský. „Trénovali jsme s kluky z béčka a dorostu, takže to bylo slušné, chodilo nás dost,“ liboval si Poděbradský, který se ale nechce vdát toho, že bude ještě běhat po place jako hráč.

„Stále chce být platným hráčem nikoliv trenérem,“ culil se manažer Městce.

Pro druhého z trenérů, Zbyňka Eliáše, bylo rozhodování ještě o něco těžší. Po svém předchozím angažmá v královéměsteckém klubu na klub, kde působil téměř celou kariéru, tak trochu zanevřel. „Dlouho jsem tam nechodil. Kdysi jsem tam měl nějaké problémy, ale k tomu už se nechci vracet,“ hodil patálie za hlavu Eliáš. „Přípravu začal dělat Michal Poděbradský, mě pak volal pan Šádek. „Jenže na tom nejsem časově dobře, takže pomohu, pokud budu moct. Ale pokud zjistím, že nejsem potřeba, pokračovat nebudu,“ přidal Eliáš.

„Oslovil jsem některá jména a nakonec jsme se domluvili se Zbyňkem Eliášem, který poprvé vedl mužstvo v neděli v Poděbradech a teprve se seznamuje s týmem. Jsem rád, že po období ´zahraničních´ trenérů (smích) je na lavičce městecký kouč, který má mužstvu co dát. Doufám, že spojení Poděbradský - Eliáš přinese do Městce lepší časy, kdy se snažíme o postupné zapracování některých stále ještě dorostenců, kteří by mohli v následujících letech tvořit kostru áčka. A je na nich vidět velmi dobrá práce trenéra Martina Křoviny,“ řekl manažer Šádek.

Jak už bylo řečeno, ve svém Městci Králové prožil Eliáš mnoho skvělých sezon, byl lídrem a tahounem týmu, rozhodoval zápasy. Dokonce si s týmem zahráli I.A třídu. Je pak jasné, že tento klub je jeho srdeční záležitost. „Musím uznat, že mi to trochu chybělo. Jsem Městečák, takže k tomu tady mám vřelý vztah. Chtěl bych fotbalu pomoci, ale uvidíme, jak to půjde. Bude to ale hodně těžké,“ ví už nyní jeden z trenérů Zbyněk Eliáš.

Mužstvo opustil zkušený Synek, do Kněžic se vrací středopolař Václav Šorm. Podle kuloárních informací má zaječí úmysly i mladý Němec. A to už jsou citelné ztráty.

„V první řadě jsme chtěli doplnit kádr po chystaných odchodech Vaška Šorma a Jardy Synka, což se nám podařilo a přivedli jsme z Všechlap Miloše Jokla a Vencu Střelce, který naposledy působil v ČFL v Ústí nad Orlicí. Po dlouhodobém zranění se pokusí o restart kariéry u nás,“ libuje si Šádek.

V kádru by prozatím měl zůstat bývalý ligový fotbalista Lukáš Hartig. „Snad u nás Lukáš zůstane. V posledním přípravném zápase odehrál poločas, pak kvůli menšímu zranění odstoupil,“ uvedl Poděbradský.

A co na to sám Lukáš Hartig, který si zahrál třeba za klokany, pražřskou Spartu nebo ruský Zenit Petrohrad? Mluvilo se také dost nahlas o tom, že by se měl jako trenér vrátit domů do Býchor. „Tak to není úplně pravdivá informace,“ usmál se exligista. „Když by to mělo nastat, tak nejdříve od ledna. Nyní jsme v takové fázi, že chodím občas pomáhat s tréninky v přípravě. Ale na zápasy nejsem, mám zápasy gardy. Takže každý víkend mám na programu dvě až tři utkání,“ popsal svůj nabitý kalendář Hartig. „Každopádně v Býchorech jsme zatím domluveni na lehké spolupráci a uvidíme, jak to bude všechny bavit.“

A co jeho angažmá v Městci Králové? „Zatím jsem jejich hráč,“ řekl krátce fotbalista, který má zkušenosti i s prestižní Ligou mistrů.