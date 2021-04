Všechno mají nyní ve svých rukách voliči z řad okresních klubů. Průzkum Deníku ukázal, že nechce nikdo odkrýt karty dopředu.

„Nového předsedu máme vybraného, ale zveřejňovat to rozhodně nebudeme,“ znělo v několika odpovědích z úst funkcionářů nebo trenérů vybraných oddílů.

„Rozhodneme se až těsně před valnou hromadou,“ mlžili před týdnem další oslovení. Nezbývá než čekat, jak valná hromada dopadne.

Osmileté vládnutí Radomila Nolla z Opolan je u konce. Rozhodl se pouze pro kandidaturu ve Výkonném výboru. „Nechci odejít z Okresního fotbalového svazu úplně po tom, jak vše funguje a chtěl bych, aby to tak pokračovalo,“ řekl v nedávném rozhovoru Noll.

Jedním ze dvou kandidátů na post předsedy svazu je Karel Nehasil. Zkušenosti nasbíral hráčské, trenérské, rozhodcovské i funkcionářské. Desítky let se pohybuje na okresních a krajských hřištích. Kdysi jako hráč, později jako rozhodčí, nebo jako trenér poříčanské přípravky. Není moc okresních stadionů, kde by osobně nebyl. Patnáct let dělá sekretáře SK Poříčany. Prošel již dříve jedním volebním obdobím jako člen Výkonného výboru, byl členem komise rozhodčích a šest let dělá předsedu disciplinární komise.

A jeho vize? „Především pokračovat v nastoupené cestě, kterou se ubírá stávající Výkonný výbor. Mít v odborných komisích – STK, KR, DK – členy, kteří dané problematice rozumí a jsou ochotni na úkor svých rodin, svého volného času a zdarma v nich pracovat. Myslím, že by všichni, kteří se snaží kandidovat na volené funkce, měli být alespoň jedno volební období členy některé z těchto komisí, aby poznali, jak OFS pracuje. OFS tu musí být pro kluby a ne obráceně, ale to si myslím na našem OFS funguje,“ řekl před nedávnem Nehasil.

„Samozřejmostí je pokračovat v práci s mládeží, protože té se v našem okrese opravdu daří. Ať už je to stále se zvyšující počet mládežnických družstev, úspěchy našich mládežnických výběrů, za kterými stojí především skvělá práce Romana Myšky a týmu lidí, které si vybral, nebo podle mě výborný nápad soutěže předpřípravek tři plus nula, který od nás postupně přebírají i jiné okresy,“ přidal Nehasil.

Ten chválí práci současného vedení svazu.

„Radek Noll udělal společně s vedením OFS za poslední roky obrovský posun celého svazu směrem dopředu. Jsem přesvědčený, že kdyby znovu kandidoval na funkci předsedy, tak by byl drtivou většinou delegátů opět zvolen. Já bych chtěl jednoznačně na jeho práci navázat a pokusit se OFS opět o něco zlepšit,“ řekl krajský sudí.

PROTI JE F-EVOLUCE

Své plány střádá také jeho souputník Tomáš Koníček, který je zástupcem hnutí F-evoluce.

„Chci posunout fotbal dál, jako to udělal každý nový předseda. Dovolím si přirovnání. S někdejším předsedou Zábrahou jsme tu jezdili embéčkem. S předsedou Rytinou jsme přesedli do fabie a tým předsedy Nolla nás povozil octavií. Rád bych se klubů zeptal, jestli chtějí jezdit Bentley. Věřím, že na to máme,“ je odhodlaný funkcionář ze Všechlap.

Také on má v hlavě spoustu věcí, které by rád jako nový předseda uvedl do praxe.

„Hlavně komunikace! Aby mi všichni mohli s důvěrou zavolat a řešit fotbalové potíže, které znám z dvacetileté práce v klubu. Mám nápady ohledně mládeže, kterou jsem roky trénoval a stále trénuji, rozhodčích i disciplinárky. Pojďme ocenit nejlepší hráče, rozhodčí, funkcionáře, činy fair play, třeba na sportovním plese OFS. A co třeba udělat charitativní zápasy a pomoci lidem s hendikepem z našich obcí? Pojďme se i zamyslet, jestli lze s pomocí měst či dotací vybudovat umělky na zimu,“ netají se svými nápady Koníček.

„Hlavní je ale ta komunikace. Mluvit s kluby, než se udělá nějaké klíčové rozhodnutí. V poslední době jsem mluvil s desítkami funkcionářů a byly to hodinové hovory. Vím, co kluby tíží. Rád bych se s lidmi z klubů bavil i o tom, jak dobře naložit s penězi, se kterými OFS hospodaří. Třeba jestli je vhodné za konkrétní pokutu koupit konkrétnímu malému fotbalistovi třeba kopačky. Je toho hodně a já teď jezdím po klubech a říkám jim, jaké máme obrovské možnosti posouvat se dál,“ nastínil v nedávném rozhovoru pro Deník Tomáš Koníček, který kandiduje do vedení OFS už potřetí.

Fotbal je jeho vášní. I proto se rozhodl strčit krk do oprátky a pokusit se vést okresní svaz.

„Fotbal miluju, napsal jsem o něm i knihu, pořádal celorepublikové turnaje, udělal obří akci pro tři sta dětí, roky trénoval dorost a založil ve Všechlapech přípravku, nebo raritní „C“ tým dospělých. S kolegy jsme tu vytvořili jeden z největších klubů na okrese, co se týče počtu aktivních členů. Organizačně toho mám za sebou hodně a práce pro OFS by měla být logickým pokračováním. Mám co nabídnout,“ věří Koníček.

Takže kdo s koho? Uvidíme v sobotu dopoledne…