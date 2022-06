Podobně viděl hodnocení zápasu také křídelník Václav Černý, který se dostal do hry jako střídající hráč. „Nakonec je to obrovská škoda. Když se dostaneme do vedení, zvlášť takovým způsobem, tak je škoda, že jsme to neudrželi. Bylo by to fantastické brát opět tři body,“ komentoval.

„Kdybychom si ale před zápasem řekli, že odehrajeme takové utkání, tak bychom za to byli nesmírně rádi,“ dodal.

Pekelná smůla. Fotbalisté sahali po senzaci, nakonec se Španělskem remizovali

Češi totiž vstoupili do utkání přímo skvěle. Už ve čtvrté minutě se dostal za obranu Jan Kuchta, který už přihrával Jakubu Peškovi před odkrytou síť. Poté už ale tvořilo hru hlavně Španělsko, které mělo jasnou převahu v držení míče.

„Se Španělskem to není nic nezvyklého. Nejsme první ani poslední. Museli jsme na to být připravení a myslím, že jsme byli. Pak jsme dokázali v pár momentech udeřit kvalitou a rychlým protiútokem,“ uvedl Černý.

Branka v oslabení

„Pro zápas jsme zvolili správnou taktiku, i když někomu se to nemuselo líbit. Proti Španělům ale nemůžeme hrát jinak. Nakonec se to ukázalo a i hráči to cítili,“ doplnil Šilhavý.

Tomu mohli fanoušci vyčítat poněkud nezvyklý krok z konce prvního poločasu. Češi urputně bránili vedení, v závěru ale musel být kvůli zranění odnesen na nosítkách Jakub Jankto. Česká střídačka ale chtěla dohrát půli v deseti a pošetřit střídání. Právě v oslabení pak inkasovala.

„Přemýšleli jsme o tom, jestli někoho poslat na hřiště hned. Kdybychom to ale udělali, měli bychom ve druhé půli už jen jedno okno na střídání. V 60. minutě bychom vystřídali tři hráče, zranil by se nám brankář a nemohli bychom tam nikoho dát. S hráči na hřišti jsme to konzultovali. Bylo to rozhodnutí nás trenérů a myslím, že bylo správné, i když jsme gól nakonec dostali,“ stál si za svým rozhodnutím reprezentační trenér.

Střídání ve druhé půli se mu navíc povedla. Do hry naskočil po dlouhé absenci Václav Černý a hned byl platný.

Nesmírně platný Kuchta

„Kdo by nebyl natěšený do zápasu. Jsem tady po nějaké době, na konci sezony se konečně cítím úplně zdravý. V prvním zápase jsem prostor nedostal, teď jsem ho dostal, za což jsem strašně rád. Bylo by hloupé, kdybych do toho nešel na sto procent. To ani jinak nejde proti takovému týmu,“ komentoval Černý svůj výkon.

Spokojený rozhodně být mohl. V 66. minutě vyslal za obranu Kuchtu, který parádně přehodil španělského brankáře a podruhé rozjásal vyprodaný Eden.

Máme toho už plné zuby, přiznal Jankto. A Španělé? Vymyslíme nějakou kulišárnu

„Jsem rád, že jsem mohl Kuchtičovi dát průnikovku. To zakončení samo o sobě ale bylo fenomenální,“ vysekl Černý poklonu svému kolegovi.

„Kuchta to zvládl zase výborně. Jeden gól dal, další zařídil. Nepřemýšlí, jestli to oběhá, nebo bude někde odpočívat. Je to nesmírně platný hráč. Jsme rádi, že máme takového útočníka při absenci Patrika Schicka,“ ocenil i Šilhavý.

Bezesné noci

Jeho svěřenci tak mají po úvodních dvou zápasech Ligy národů na svém kontě čtyři body. „To jsem si ani ve snu nemyslel. Kluci ukázali velký charakter a odehráli skvělý zápas,“ uvedl český trenér.

„Získané čtyři body budou určitě nějaká vzpruha. Když budeme hrát v Portugalsku a Španělsku takhle, netvrdím, že vyhrajeme, ale i ten výkon je důležitý," prozradil Jaroslav Šilhavý

Češi se teď přesunou do Portugalska a Španělska, kde odehrají další dvě utkání. Trenéři budou muset řešit mimo jiné i rozrůstající se marodku. Jankto schytal koňara a nedohrál ani Jaroslav Zelený. Národní tým tak na půdě soupeře nečeká nic snadného.

„Není úplně jednoduché hrát v tomhle termínu čtyři zápasy. Už před rokem, když jsem se to dozvěděl, jsem měl bezesné noci. Čtyři body pro nás ale budou vzpruhou a motivací. Když hráči takhle odmakají zápas, třeba přijde odměna,“ prohlásil před nadcházejícími duely Šilhavý.