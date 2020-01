Hlavně prosinec byl pro nové funkcionáře fotbalového klubu Polaban Nymburk hodně náročný. Dnes už bývalé vedení odstoupilo a úkolem bylo zvolit vedení nové. Toho se ujal jako předseda klubu Patrik Fiferna, který v Polabanu působil coby trenér mládeže a jako kouč bude také pokračovat.

Dalšími členy výboru jsou Vít Šimon, Lukáš Vlk, Pavel Počarovský, Pavel Kořínek, Marek Jirouš a Lukáš Urban.

„Momentálně řešíme hlavně hráčské změny u áčka, jednáme o hráčích a potencionálních posilách týmu,“ uvedl člen nymburského výboru Lukáš Urban. „Chtěli bychom zpět získat kluky, kteří u nás vyrůstali nebo hráli,“ přidal Urban.

O konkrétních jménech je předčasné mluvit. Jednání probíhají a budou i nadále probíhat. Cíl je ale jasný. „Chceme vsadit na naše kluky. Srovnat poměr nymburských hráčů a hráčů odjinud. Aby lidi chodili na áčko a znali většinu hráčů,“ má jasno Urban s celým výborem.

Zásadní změnou u divizního A týmu je změna na postu trenéra. Těsně před závěrem podzimu skončil Jan Buryán, sezonu „dojel“ jeho asistent Jiří Dozorec. I ten ale v půlce sezony skončil. Nově povede mužstvo trenérský tandem Lukáš Vlk – Zdeněk Doležal. Oba jsou si vědomi toho, že je čeká hodně náročné jaro. „To je předem jasné, tady není co tajit. Musíme ale reagovat na situaci, ve které se nacházíme,“ řekl za oba trenéry Lukáš Vlk, který v klubu pracoval několik let jako trenér mládeže. „Nejsme předem odsouzeni k záhubě. Budeme se snažit udělat maximum pro záchranu. Když se to povede, bude to super. Máme ale deset bodů a nikdo si nedělá velké iluze. Aspoň na nás není tak velký tlak,“ je klidný nový trenér nymburského Polabanu.

Jeho tým s přípravou na jarní odvety začal minulý týden. V plánu má minimálně čtyři přípravné zápasy, které má domluvené, trenéři se snaží tento počet navýšit. „Nějaký volný termín tam ještě máme,“ řekl Vlk.

Je jasné, že dojde také ke změnám v hráčském kádru. Jasné ale není to, kdo zůstane a kdo mužstvo opustí. Tady nechce být trenér Vlk v žádném případě konkrétní. V kuloárech se mluví o hromadném odlivu hráčů, ani to nemusí být pravda. „Jasné je zatím jen to, že se nám vrátí Mejzr a že Dudek chce zůstat ve Velimi. My to respektujeme. Všichni další hráči jsou v jednání, jasné není nic. Bude také záležet na našich možnostech, v jednání jsou i příchody hráčů. Nějakou představu máme. O něco jasněji bude v následujících dnech,“ dodal kouč Polabanu.