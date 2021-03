OBRAZEM: Jak se kopalo na Nymbursku? Podívejte se na unikátní fotografie!

Fotbalové kluby na Nymbursku se mohou pochlubit bohatou historií a skvělými úspěchy. Některé momentky z minulosti si můžete připomenout díky Deníku, který pro své čtenáře připravil unikátní fotografie nejen z dob, kdy hráli fotbal naši dědové.

Okresní souboj. Snímek přibližuje souboj dvou okresních mužstev. Už je to více než dvaadvacet let, co se proti sobě postavily celky Loučeně a Běrunic | Foto: Foto: archiv

Historické fotografie z každého středočeského okresu byly součástí úterní fotbalové přílohy Deníku. My vám je přinášíme i zde! Zavzpomínejte na dávné fotbalové časy a poznejte hráče, na jejichž kousky každý víkend chodili diváci po celém kraji. To bude fuška. Nymburk musí po karanténě zvládnout dva zápasy Ligy mistrů týdně Přečíst článek › Vlastníte fotbalové snímky z minulých dob i vy? Pošlete nám je na emailovou adresu vladimir.malinovsky@denik.cz. Rádi je ukážeme všem čtenářům!