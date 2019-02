Poděbrady – Fotbalové derby v přípravě odehrála Bohemia Poděbrady s Polabanem Nymburk. Kvůli počasí a zasněženému hřišti nebyla kvalita hry nejlepší. Na začátku utkání měli větší štěstí hosté, v závěru trefili třetí gól domácí a vyhráli.

Bohemia – Polaban 3:2

„Utkání se odehrálo na místy zasněženém hřišti, kde hráči museli ukázat spíš své morální vlastnosti, než vlastní fotbalové umění. Prostřídali jsme v podstatě celý širší kádr týmu. Bohužel nám z různých důvodů chyběla ještě pětice hráčů patřících do užšího kádru – Nedorost, Křelina, Václavík, Sirový a Rulc,“ řekl trenér Poděbrad Ladislav Bobek. „Jsem rád a byl to i náš záměr hrát v přípravě těžké zápasy s mužstvy vyšší kvality. Jen tak se dají rozpoznat možnosti a výkonnostní stropy hráčů. Výsledek nijak nepřeceňujeme, nicméně je povzbuzením pro psychiku a sebevědomí mužstva v další přípravě,“ doplnit Bobek.

„Moc bych tento zápas nekomentoval. Na tom terénu, co se hrálo, to nemělo nic společného s přípravou. Utkání splnilo to, že se kluci proběhli. Někteří devadesát minut, někteří pětačtyřicet. Ale že bychom si tam vyzkoušeli nějaké kombinace nebo přechodovou fázi do útoku, nebo obrannou činnost, to se říci nedá. Hřiště bylo nepřipravené k tomu, abychom odehráli nějaký důstojný zápas,“ komentoval trenér Polabanu Jan Buryán.

„Samozřejmě podmínky byly pro oba týmy stejné, ale myslím si, že i trenér Poděbrad také nemohl být s hřištěm spokojený. S výsledkem asi ano, když Poděbrady daly gól v 89. minutě na 3:2, ale ani jemu ani mně to nic moc neukázalo. S tím, s čím jsme se chtěli prezentovat, to tam bohužel nešlo. Doufám, že příští týden bude lepší počasí a budeme moci hrát lepší fotbal,“ dodal kouč Buryán.

Branky: Bobek (z PK), Javorek, Šendera – M. Dudla 2.

Bohemia Poděbrady: Málek – Bobek, Živnůstka, R. Hruška, L. Hruška – Voříšek, Kubánek, Javorek, Šusta – Billý, Novák, střídali Suchánek, Soukup, Šendera, Stibor.

Polaban Nymburk: Plaček – Herčík, Daněk, Bejbl, Novotný – Čuřík, T. Dudla, Vyskočil, Zörkler – Škarecký, M. Dudla, střídali Malík, Mejzr, Svoboda, Müller, Hobík, Vaníček, Dudek. (sti)