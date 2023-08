Pro Bohemii Poděbrady vydařená generálka, pro Městec Králové super test. To byl vzájemný duel dvou okresních fotbalových celků, které změřily své síly na hřišti v Křečkově. Bohemia hrající I.A třídu dvakrát udeřila a ani jednou neinkasovala, díky tomu nad týmem I.B třídy vyhrála.

Z přípravného fotbalového utkání Městec Králové - Nepolisy (4:1) | Foto: Deník/Vladimír Malinovský

Bohemia Poděbrady – Městec Králové 2:0

„Slušná generálka se slušným soupeřem na slušném pažitu. S vědomím, že už příští víkend zajíždíme hned na Polaban, jsme se nechtěli pouštět do žádné herní divočiny a chtěli kontrolovat zápas. To se nám víceméně dařilo, uvedl po utkání poděbradský zadák Jiří Voříšek. „I s ohledem na to, že jsme do každého poločasu protočili jiné jedenáctky, tak naše výstavba hry měla zajímavé parametry a byly vidět slibné výkony, na kterých bychom chtěli v budoucnu stavět,“ přidal spokojený obránce Bohemie.

„Skvělý zápas na slušném terénu a s dobrým soupeřem,“ shodl se se svým protějškem hrající trenér Městce Králové Jan Šmidrkal. „Náš výkon snesl velmi, ale velmi slušné měřítko. První poločas si troufnu tvrdit, že jsme na vyložené šance vyhráli. Stále jsme nepředstavili tým v plné síle, takže jsem optimistický,“ měl radost z výkonu kouč Šmidrkal. „Obrovskou pochvalu vysílám na kluky, kteří šli na druhou půlku. Sestava byla složená víceméně z našich mlaďasů, kteří vzešli z mládeže Městce a byli skvělí,“ těšilo královéměsteckého kormidelníka. „Poděbradům děkuji za fér zápas a super test,“ dodal.

Nový šéf HC Nymburský Lev Peťura: Jsem rád, že se stadion dočká rekonstrukce

Bohemia Poděbrady vstoupí do mistrovské sezony derby zápasem na půdě Polabanu Nymburk.

Branky: Novák, Králík. Poločas: 1:0.

Bohemia Poděbrady – 1. poločas: Fiška – Řehák, Suchánek, Hněvsa, Lochman, Kalina, Havránek, Svoboda, Archalous, Novák, Křivský. 2. poločas: Tůma – Uher, Pinkas, Kubánek, Voříšek, Křivský, Rulc, Králík, Vokatý, Schulz, Zima.

Městec Králové – 1. poločas: Ihnatyshyn - Novak, Šmidrkal, Tyl, Bejbl, Sochor, Vondrka, Jizba, Vobořil, Hanzlík, Kopecký. 2. poločas: Ihnatyshyn - Šorm, Tyl, Albrecht, Bejbl, Novák, Křovina, Němec, Vondrka, Sochor, Šoufek.