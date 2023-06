Finálovým turnajem vyvrcholila v Příbrami meziokresní soutěž fotbalistů kategorie U11. Po třech výhrách se z prvenství radovali kluci z OFS Nymburk. Stejný okres vyhrál i předešlé dvě kategorie, takže zkompletoval zlatý hattrick.

Ilustrační foto | Foto: Deník / Archiv

Kategorie U11 vrcholí krajským finálovým turnajem. „Řada z těchto kluků přejde do kategorie U12, kde bude bojovat o postup do celostátní části. V ní letos Nymburk o jeden gól nepostoupil do finále,“ připomněl středočeský GTM Milan Kormaník.

Nejlepším výběrem se stali hráči z Okresního fotbalového svazu Nymburk. Jejich GTM Roman Myška marně skrýval slzy dojetí. Vždyť Nymburk zkompletoval letošní zlatý hattrick. Ovládl kategorii U11, U12 i Memoriál Josefa Šurala U17. „Dá se říct, že je klíčová podpora našeho svazu i fakt, jak se před několika lety nastavila práce s mládeží u nás okrese,“ odpovídal Roman Myška na otázku o úspěších Nymburska, letošního krále kraje.

„Snažili jsme se vzdělávat trenéry. Je to zásluha také klubů, kde kluci trénují a v neposlední řadě rodičů, kteří je ve fotbale podporují. Když se člověk koukne, kolik rodičů je schopno přijet do Příbrami, aby své děti podpořilo, to je neuvěřitelné,“ líčil Myška a přiznal, že mu kluci hodně přirostli k srdci: „Je to pro mě hodně silný příběh. Vlastně několik let intenzivní práce. Loni jsme byli dvakrát bronzoví, letos žiji na prahu padesátky takový trenérský sen. Velké díky patří také kolegovi Michalovi Bosákovi, který vede tréninky a tuto kategorii u nás na okrese.“

Práce s dětmi není jednoduchá. „Ano, je to piplačka, někdy je to k zbláznění, ale pak přijdou takovéto momenty, které člověka namotivují a dobijí energií na několik let dopředu,“ usmál se Roman Myška z OFS Nymburk.