Citelnou ztrátou bude pro mužstvo odchod zkušeného Petra Vobořila, který si to namířil do divizních Benátek nad Jizerou. To je však jediná ztráta. Počtově pak kádr dorovnal Matouš Brabec, který naposledy působil v Libiši. Ten se dokonce při své poděbradské premiéře v přípravném zápase zapsal mezi střelce. „Ještě uvidíme, jak dopadnou některá jednání. Jak dopadnou někteří vytipovaní hráči ve svých klubech. Je možné, že na poslední chvíli nebo na začátku sezony ještě někoho přivedeme. Jedinou posilou by tak měl být zatím jen Brabec,“ uvedl k aktuálním změnám v kádru trenér Staněk.

Ten se s týmem v přípravě snažil zkvalitnit organizaci hry, na to kladl velký důraz. A nyní vyráží s mužstvem vstříc jarním odvetám. „Chtěli bychom být v plusových bodech, nejít do minusu. Pro mě bude cíl to, abychom hráli tak, abychom se nemuseli strachovat o záchranu. Je možné, že bude padat třeba pět týmů,“ uvedl na startu jara lodivod Bohemie. „Je třeba nastavit všechno tak, aby všechno fungovalo normálně. Přípravné zápasy byly fajn,, ale druhou částí jsou tréninky. A v nich byla účast malá. Navíc mě mrzí to, že jsme dostali góly od Rejšic, tři od Horek a v generálce zase dva zbytečné,“ ulevil si trenér Staněk.

Ten tak přiznal, že s přípravou spokojený nebyl. „To být rozhodně nemůžu. Nebylo to zdaleka ideální. Na druhou stranu jsme z minima vytěžili maximum. Zranění byli Novák a Peterka, ti se dali do pořádku. Chybí mi ale větší připravenost některých hráčů. Na druhou stranu mě zase někteří mladí hráči docela překvapili,“ dodal Tomáš Staněk.