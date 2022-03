Staronový trenér Šmejkal se musel smířit s odchodem Mária Gajdasze do Rakouska. Navíc zatím také nemůže počítat se zraněným Jindřichem, jehož start v jarní části soutěže je hodně nejistý. Smířit se nehodlal nový kouč s odchodem Skořepy do Českého Brodu a přemluvil ho k tomu, aby zůstal. To by bylo pro poříčanskou partu velké oslabení. Dalšími nováčky v týmu jsou Makovský z Českého Brodu, Kalabiška z Neratovic a mladíček Hetcl ze Štítar. To by ale nemusel být konečný výčet změn. „Ještě bychom rádi přivedli jednoho hráče, není nás mnoho, takže stále hledáme. Může to být na poslední chvíli, nebo zkraje sezony,“ uvedl kouč poříčanského týmu Zdeněk Šmejkal.