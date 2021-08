Milovice – Jevany 2:2

„Nastoupili jsme pod novým trenérem Mičincem. Ten nám naordinoval novou taktiku a tu jsme dodržovali,“ pochvaloval si hrající člen milovického výboru Ondřej Fišer. „První poločas jsme Jevany přehrávali a to vyústilo po krasné akci, kterou založil Vlačiha. Ten vyslal do ulice balon a kanonýr Müller se nemýlil. Jevany nic neměly. Ve druhém poločase jsme vydrželi do šedesáté minuty, kdy jsme dostali vyrovnávací gól. A to už bylo z naší strany horší. Jevany nás tlačily, ale je nutno říct, že mi jsme vystřídali čtyři lidi, z toho dva dorostence a to bylo znát. Jevany svůj tlak proměnily po šťastném odrazu gólem, ale mi jsme neztratili motivaci a nakonec jsme dokázali vyrovnat. Myslím si, že když budeme takhle pracovat poctivě, úspěch se dostaví,“ věří gólman milovického mužstva Ondřej Fišer.

Branky Milovic: L. Müller, Tangl. Poločas: 1:0.

AFK Milovice: Fišer – Vlačiha, Solar, Beneš – Bartoš, P. Müller, Matějka, Dlouhý, Jakub Krátký – L. Müller, Tangl, střídali Vojtíšek, Rett, Šimek, Alli.